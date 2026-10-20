Sztrókkal szállították kórházba a Die Hard sztárját

Al Leongot - aki leginkább a Drágán add az életed! (Die Hard) című filmben Uli nevű terroristaként nyújtott alakításáról ismert - a múlt héten kórházba szállították, miután sztrókot kapott.

Sztrók miatt került kórházba a Die Hard színésze. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A színész családjához közel álló források a TMZ-nek elmondták, hogy a hollywoodi színészt és kaszkadőrt kaliforniai otthonából vitték kórházba, miután sztrókot kapott. A források nem árulták el, hogy Al még mindig kórházban van-e, és az állapotáról sem közöltek részleteket. A családja jelenleg magánéletének tiszteletben tartását kéri.

"Die Hard" star Al Leong hospitalized after suffering stroke. Exclusive: https://t.co/Q9BJIBh3Az https://t.co/f8FdZBByMb — TMZ (@TMZ) October 20, 2026

Nem a Die Hard volt első szereplése, évtizedeket felölel színészi karrierje

Al hosszú és sikeres televíziós, illetve filmes karriert tudhat maga mögött, amely egészen 1981-ig nyúlik vissza. Első filmjében, a Going Ape című alkotásban egy cirkuszi előadót alakított egy temetési jelenetben. 1986-ban szerepet kapott a Nagy zűr Kis-Kínában című filmben is, amelyben a Wing Kong nevű banda egyik fegyveresét játszotta.

Ezt követően megkapta első jelentősebb szerepét az 1987-es Halálos fegyver című filmben: Endót, egy árnyékban működő szervezet kínzásokra szakosodott zsoldosát alakította. Ezután következett Al legismertebb szerepe: Uli megformálása az 1988-as Drágán add az életed! című akciófilmben.

Uli annak a terroristacsoportnak volt a tagja, amely megszállta a Los Angeles-i Nakatomi Plazát. A karaktert végül Bruce Willis figurája, John McClane, a rendőrség nyomozója lövi le.

1989-ben Al megkapta Dzsingisz kán szerepét a Keanu Reeves főszereplésével készült Bill és Ted zseniális kalandja című vígjátékban. A színész számos televíziós sorozatban is feltűnt, többek között a T.J. Hooker, a The Fall Guy és a Knight Rider című produkciókban.

Al a harcművészetek szakértője, és filmes szerepeiben többször is megmutatta küzdősportokban való jártasságát. 2014-ben a Harcművészeti Történeti Múzeum Hírességek Csarnokába is beválasztották.