A Doktor Szöszi sztárja a kórházban is balhézott, mellkason rúgta az ápolót

Selma Blair a repülőgépen kirobbant botrány után a rendőrrel és a kórházi személyzettel is összetűzésbe került. Azzal vádolják a Doktor Szöszi sztárját, hogy a reptéren többször megrúgott egy egyenruhást, majd az ápolóját is bántalmazta. Ügyvédje szerint egészségügyi rosszullét állhat a háttérben.

Selma Blair amerikai színésznő, akinek egyik legismertebb filmje a Doktor Szöszi

Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Újabb részletek derültek ki Selma Blair letartóztatásáról. A Doktor Szöszi, a Kegyetlen játékok és a Hellboy sztárját október 11-én, vasárnap este vették őrizetbe a New York-i John F. Kennedy repülőtéren, miután a Los Angelesből érkező Delta-járaton állítólag rátámadt a személyzet tagjaira. A bírósági dokumentumok alapján a botrány a leszállás után is folytatódott.

A rendőrt és az ápolót is megrúghatta

A Fox News beszámolója szerint Maria Suarez rendőr a reptéren segített a hordágyon fekvő Blair rögzítésében, amikor a színésznő állítólag kiszabadította a lábát a pántok közül,

majd többször arcon, nyakon és mellkason rúgta az egyenruhást.

A rendőr állkapcsa megduzzadt, és fájdalmakra panaszkodott.

Blairt ezután a Jamaica Hospital Medical Centerbe szállították.

A bírósági iratok szerint hétfőn hajnali 2 óra körül az áthelyezésében segédkező ápolót, Ashley DeLeót is mellkason rúgta. Az egészségügyi dolgozó jelentős fájdalmat érzett.

Az 54 éves színésznő hétfőn állt bíróság elé, ahol kétrendbeli, másodfokú testi sértéssel vádolták meg. Ártatlannak vallotta magát. A bíró 20 ezer dolláros óvadékot vagy 60 ezer dolláros biztosítékot állapított meg. Blair később szabadlábra került, következő tárgyalását 2027. január 19-re tűzték ki.

A repülőgép fedélzeten történtek miatt külön szövetségi vizsgálat is indult.

A beszámolók szerint két légiutas-kísérő sérült meg, egyiküket kórházba kellett vinni. Blair állítólag egyiküket megütötte, a másikat pedig megharapta.

Az ügyben az FBI is nyomoz.

Ügyvédje szerint gyógyszerei kihagyása vezethetett a rosszulléthez

Selma Blair 2018-ban hozta nyilvánosságra, hogy szklerózis multiplexszel él.

Ügyvédje a bíróságon azzal védekezett, hogy a színésznő kihagyta több adagját a neurológiai tüneteit kezelő gyógyszerének, ami hozzájárulhatott a történtekhez.

Emellett hosszú órákon át dolgozott a repülőút előtt, a fedélzeten pedig elesett és beütötte a fejét.