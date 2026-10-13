Őrizetbe vették a Doktor Szöszi sztárját, két légiutas-kísérő is megsérült

Őrizetbe vették Selma Blair amerikai színésznőt, miután a gyanú szerint rátámadt két légiutas-kísérőre a Delta Air Lines Los Angelesből New Yorkba tartó járatán. Az 54 éves sztárt és a személyzet egyik tagját orvosi vizsgálatra kórházba szállították – közölte a New York-i és New Jersey-i közlekedési hatóság.

A Doktor Szöszi című filmből ismert színésznő, Selma Blair

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

Vérző orrról és harapásnyomokról érkezett jelentés

A történtek vasárnap este, helyi idő szerint 11 óra körül történtek a légitársaság 938-as járatán. A BBC amerikai médiapartnere, a CBS News úgy értesült, hogy a személyzet tagjainak le kellett fogniuk a Doktor Szöszi című filmből ismert színésznőt. A lap információi szerint

a légiirányítás hangfelvételén hallható, amint a pilóta egészségügyi segítséget kér, és vérző orrról, valamint harapásnyomokról számol be.

Az FBI a BBC-nek megerősítette, hogy vizsgálja a repülőgép fedélzetén történt feltételezett bántalmazást, de további részleteket nem közölt.

Selma Blair képviselője több sajtóorgánumnak eljuttatott nyilatkozatában azt állította, hogy