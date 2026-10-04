Felnőttoldalon vetkőzött le a Maffiózók dögös sztárja – 75 perc alatt többet keresett, mint sokan egész életükben

A Maffiózók sztárja, Drea de Matteo elmondta, hogy felnőtteknek szóló tartalmaival nemrég már az egymillió dolláros – mintegy 330 millió forintos – bevételt is elérhette, miután pikáns fotókat kezdett árulni az interneten. Mindezt azután, hogy korábban olyan súlyos anyagi válságba került, hogy kis híján az otthonát is elveszítette.

Drea de Matteo: milliókat keres felnőtt tartalmaival a Maffiózók sztárja Fotó: Archives du 7eme Art

Drea de Matteo korábban olyan súlyos anyagi helyzetbe került, hogy otthonát a végrehajtás fenyegette

Felnőtteknek szóló oldalán állítólag mindössze 75 perc alatt 75 ezer dollárt, mintegy 25 millió forintot keresett

A színésznő arra utalt, hogy bevétele már az egymillió dollárt, azaz körülbelül 330 millió forintot is meghaladhatta

A Maffiózók sztárja azt állítja, hogy a legendás sorozat után egyáltalán nem kap utólagos jogdíjat

Drea de Matteo: milliókat keres felnőtt tartalmaival a Maffiózók sztárja

Az 54 éves Emmy-díjas színésznő 2023-ban került ismét a figyelem középpontjába, amikor felnőtteknek szóló tartalmakat kínáló oldalt indított. Most pedig azt mondja, esze ágában sincs felhagyni vele, mivel a platform – saját szavaival élve – „szabadságot” adott neki.

Bár önéletrajza tele van jelentős televíziós szerepekkel – köztük a Maffiózók ikonikus Adriana La Cervájával –, Drea korábban bevallotta, hogy anyagi helyzete közel sem volt olyan biztos, mint azt a rajongói gondolhatták.

A beszámolók szerint Drea úgy érezte, „nem maradt más választása”, lépnie kellett, miután egyre nehezebben tudta fizetni a számláit. A világjárvány idején állítólag az ügynöke is megszakította vele az együttműködést, a színésznő pedig azt állította, hogy szereplehetőségektől esett el, miután nyilvánosan felszólalt a Covid–19 elleni oltási kötelezettségek ellen.

A növekvő lakhatási költségek, a jelzáloghitelével kapcsolatos pénzügyi nehézségek, valamint az elárasztott és emiatt eladhatatlanná vált otthona miatt ingatlana végül a végrehajtás szélére került. Drea elmondása szerint 2023 augusztusában, gyermekei barátainak ötletére indította el felnőtteknek szóló oldalát.

Eredetileg az volt a terve, hogy egy cenzúrázatlan podcastot készít rajta. Amikor azonban anyagi helyzete kétségbeejtővé vált, feltöltött magáról egy bikinis fotót. Ezt követően az oldal mindössze 75 perc alatt annyi pénzt hozott Dreának, hogy ki tudta fizetni az ingatlanát terhelő 75 ezer dolláros (mintegy 25 millió forint) tartozást. Ezzel sikerült megakadályoznia a végrehajtást, és megmentette az otthonát – írta az Independent.