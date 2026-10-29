Vérző szájjal vitték ki a stúdióból a modellt, a műsorvezető reakciója mindenkit felháborított

Sokkoló baleset történt a mexikói Es Show című televíziós műsorban, amikor a kamerák előtt egy drón csapódott az egyik szereplő arcába. A szerencsétlenül járt Isabella Rojas kolumbiai modell megsérült, a történtekről készült felvételek pedig futótűzként terjedtek el az interneten.
A balesetet ráadásul maga a műsorvezető, az 58 éves Ernesto Chavana okozta, aki ahelyett, hogy kitért volna a stúdióban repülő eszköz elől, váratlanul belerúgott.
Drónt rúgott a modell arcába a műsorvezető
A felvételeken jól látható, hogy a drón alacsonyan repül a stúdióban, amikor Ernesto Chavana egy hirtelen mozdulattal megrúgja. A szerkezet irányt változtat, majd nagy sebességgel a közelben álló Isabella Rojas arcába csapódik.
A modell azonnal az arcához kapott, szája vérezni kezdett, kollégái pedig rémülten siettek a segítségére.
A fiatal nőt kikísérték a stúdióból, ahol elsősegélyben részesítették. A beszámolók szerint az ütés következtében felrepedt az ajka, és két vágott sérülés keletkezett a szájában.
A baleset különösen veszélyes lehetett volna, hiszen a drón forgó propellerei akár a modell szemét is eltalálhatták volna.
Felháborító, ahogyan a műsorvezető reagált
A nézőket nemcsak maga a baleset sokkolta, hanem Ernesto Chavana reakciója is. Miközben a stáb tagjai a sérült modell köré gyűltek, a műsorvezető nem sietett a segítségére. Ehelyett kezdetben a produkció munkatársait hibáztatta a történtekért.
A férfi viselkedése óriási felháborodást váltott ki a közösségi oldalakon, ahol sokan felelőtlenséggel vádolták, és a televíziótól való elbocsátását követelték.
Chavana később az élő adásban bocsánatot kért, és elismerte, hogy hibázott. Azt mondta, szégyelli magát a történtek miatt, és teljes felelősséget vállal a balesetért. A műsorvezető azt is hangsúlyozta, hogy az esetleges orvosi költségeket és károkat saját maga fogja megtéríteni.
Visszatért a stúdióba a megsérült modell
Isabella Rojas az elsősegélynyújtást követően visszatért a kamerák elé, és megmutatta, milyen sérüléseket szenvedett. A modell ajka láthatóan feldagadt, a száján keletkezett sebek miatt pedig vérzés is jelentkezett.
A fiatal nő a történtek ellenére igyekezett megőrizni a jókedvét, és még viccelődött is az esettel. Azt mondta, alig érkezett meg a műsorba, a műsorvezető máris utálja.
Rojas végül elfogadta Chavana bocsánatkérését, ugyanakkor a nézők közül sokan úgy vélték, hogy a történteknek komolyabb következményekkel kellene járniuk.
A tévécsatorna vezetői elé rendelték a műsorvezetőt
A botrány időközben a televízió vezetőségéhez is eljutott. A mexikói Infobae beszámolója szerint a Multimedios médiavállalat vezetői október 29-re berendelték Ernesto Chavanát, hogy tisztázzák a baleset körülményeit, és döntsenek az esetleges fegyelmi intézkedésekről.
A műsorvezetőnek addig megtiltották, hogy az adásokban beszéljen a történtekről.
Chavana közölte, hogy megjelenik a vezetőség előtt, és vállalja a felelősséget a tettéért. Egyelőre nem tudni, hogy a televízió felfüggeszti-e, vagy más szankciót alkalmaz vele szemben.
A közösségi médiában mindeközben továbbra is heves vita zajlik az esetről. Egyesek szerint a történtek akár egy megrendezett jelenet részei is lehettek, erre azonban nincs bizonyíték.
A felháborodást tovább fokozta, hogy a műsorvezető később újabb drónokba is belerúgott a kamerák előtt.
A balesetről készült videó pillanatok alatt bejárta az internetet, a nézők pedig azt követelik, hogy a műsor készítői vonják felelősségre a műsorvezetőt.