Vérző szájjal vitték ki a stúdióból a modellt, a műsorvezető reakciója mindenkit felháborított

Sokkoló baleset történt a mexikói Es Show című televíziós műsorban, amikor a kamerák előtt egy drón csapódott az egyik szereplő arcába. A szerencsétlenül járt Isabella Rojas kolumbiai modell megsérült, a történtekről készült felvételek pedig futótűzként terjedtek el az interneten.

Drónt rúgott a modell arcába a műsorvezető

A balesetet ráadásul maga a műsorvezető, az 58 éves Ernesto Chavana okozta, aki ahelyett, hogy kitért volna a stúdióban repülő eszköz elől, váratlanul belerúgott.

Drónt rúgott a modell arcába a műsorvezető

A felvételeken jól látható, hogy a drón alacsonyan repül a stúdióban, amikor Ernesto Chavana egy hirtelen mozdulattal megrúgja. A szerkezet irányt változtat, majd nagy sebességgel a közelben álló Isabella Rojas arcába csapódik.

A modell azonnal az arcához kapott, szája vérezni kezdett, kollégái pedig rémülten siettek a segítségére.

A fiatal nőt kikísérték a stúdióból, ahol elsősegélyben részesítették. A beszámolók szerint az ütés következtében felrepedt az ajka, és két vágott sérülés keletkezett a szájában.

A baleset különösen veszélyes lehetett volna, hiszen a drón forgó propellerei akár a modell szemét is eltalálhatták volna.

Felháborító, ahogyan a műsorvezető reagált

A nézőket nemcsak maga a baleset sokkolta, hanem Ernesto Chavana reakciója is. Miközben a stáb tagjai a sérült modell köré gyűltek, a műsorvezető nem sietett a segítségére. Ehelyett kezdetben a produkció munkatársait hibáztatta a történtekért.

A férfi viselkedése óriási felháborodást váltott ki a közösségi oldalakon, ahol sokan felelőtlenséggel vádolták, és a televíziótól való elbocsátását követelték.

Chavana később az élő adásban bocsánatot kért, és elismerte, hogy hibázott. Azt mondta, szégyelli magát a történtek miatt, és teljes felelősséget vállal a balesetért. A műsorvezető azt is hangsúlyozta, hogy az esetleges orvosi költségeket és károkat saját maga fogja megtéríteni.

Visszatért a stúdióba a megsérült modell

Isabella Rojas az elsősegélynyújtást követően visszatért a kamerák elé, és megmutatta, milyen sérüléseket szenvedett. A modell ajka láthatóan feldagadt, a száján keletkezett sebek miatt pedig vérzés is jelentkezett.