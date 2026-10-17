Dukai Regina nem mindennapi vallomása: először szólalt meg férjéről, és kislányukról is szót ejtett

Dukai Regina Dallos Bogi Lelkizünk? című podcastjának #momedition adásában Tomán Szabinával és Rácz-Gyuricza Dórával beszélgetett az anyaság valódi megéléseiről. Az „Anyák szemével az apaság” című részben többek között arról is szó esett, hogyan változik meg egy nő és egy férfi élete a gyermek születése után, és hogyan alakul át a mindennapi élet.

Dukai Regina férje maga a megtestesült nyugalom (Fotó: MW)

Dukai Regina szerint férje a megtestesült nyugalom

Regina számára különösen nehéz volt megélnie, hogy a kislánya megszületésével korábbi, teljesen önálló életformája egyik napról a másikra megváltozott.

Nálunk én éltem meg rosszabbul. Én voltam az nálunk, aki világ életemben önálló voltam. Mindig akkor és oda mentem, ahova akartam. Nekem senki nem mondta meg, hogy mit és hogyan csinálok. És ezt a ketrecbezárt oroszlánérzést megélni nekem nagyon nehéz volt

– vallotta be Dukai Regina. Az népszerű modell-anyuka azonban úgy érzi, hatalmas szerencséje van a férjével, aki éppen az ellenkezője: