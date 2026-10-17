Dukai Regina nem mindennapi vallomása: először szólalt meg férjéről, és kislányukról is szót ejtett

Dukai Regina Dallos Bogi Lelkizünk? című podcastjának #momedition adásában Tomán Szabinával és Rácz-Gyuricza Dórával beszélgetett az anyaság valódi megéléseiről. Az „Anyák szemével az apaság” című részben többek között arról is szó esett, hogyan változik meg egy nő és egy férfi élete a gyermek születése után, és hogyan alakul át a mindennapi élet.
Dukai Regina szerint férje a megtestesült nyugalom
Regina számára különösen nehéz volt megélnie, hogy a kislánya megszületésével korábbi, teljesen önálló életformája egyik napról a másikra megváltozott.
Nálunk én éltem meg rosszabbul. Én voltam az nálunk, aki világ életemben önálló voltam. Mindig akkor és oda mentem, ahova akartam. Nekem senki nem mondta meg, hogy mit és hogyan csinálok. És ezt a ketrecbezárt oroszlánérzést megélni nekem nagyon nehéz volt
– vallotta be Dukai Regina. Az népszerű modell-anyuka azonban úgy érzi, hatalmas szerencséje van a férjével, aki éppen az ellenkezője:
Nagy szerencsém van, mert az én férjem a megtestesült nyugalom, és nem igazán lehet ebből kizökkenteni. Én a megtestesült görcs és agyrém vagyok
– fogalmazott őszintén. Regina azt is elárulta, hogy néha már-már idegesíti férje állandó derűje, mégis pontosan tudja, hogy szüksége van erre az egyensúlyra.
Amúgy nagyon idegesítő, hogy ő mindig „happy”, és neki mindig minden szuper, de közben meg arra gondolok, ha lenne még egy ilyen elmebeteg, mint amilyen én vagyok, és egymásnak feszülnénk, az világháború lenne. Így pedig folyamatosan vissza tud hozni.
A beszélgetés során az is kiderült, hogy Regina a férjét nemcsak társként, hanem édesapaként is nagyra tartja. Kislányuk, Olívia számára ugyanis éppen az apukája lehet az egyik legfontosabb példa. „Én arra vágyom, hogy Olívia olyan legyen, mint ő. És tényleg a legjobb apa a világon” – zárta mondandóját Dukai Regina.