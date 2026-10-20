"Cole-lal vérfertőző kapcsolatból származunk" - meglepő dolgot fedezett fel családfáján Dylan Sprouse

Dylan Sprouse egy családfakutató program, az Ancestry segítségével derítette ki, hogy ikertestvérével, Cole Sprouse-zal a családfájuk alapján vérfertőző kapcsolatból származnak.

Vérfertőző kapcsolatot fedezett fel felmenői között Dylan Sprouse. Fotó: Billy Bennight

Vérfertőző kapcsolatot fedezett fel felmenői között Dylan Sprouse

Furcsa módon rengeteg olyan családtagot találtam, akikkel korábban soha nem találkoztam, mert apám családja meglehetősen szétszakadt. Elkezdtem beszélgetni velük, és összehasonlítani a családi történeteket

- mesélte Dylan a Wildmen Podcast keddi adásában.

A 34 éves színész elmondta, hogy rájött: családja mindkét ága jelen volt Kaliforniában az 1800-as évek aranylázának idején, a század végére pedig a két család házasságok révén összekapcsolódott.

Aztán különváltak, majd a szüleimen keresztül, az előző generációban, ismét összeházasodtak a családtagok

- magyarázta Dylan, tréfálkozva a családfája különös alakulásán.

A színész elmondása szerint felhívta a szintén 34 éves Cole-t, hogy beszámoljon neki erről az őrületes felfedezésről, de a Riverdale egykori sztárja nem akarta hallani a részleteket, és egyszerűen letette a telefont testvérére.

Dylan azt is elárulta, hogy már korábban gyanakodni kezdett a családfájukat illetően, amikor megtudta, hogy az édesapjuk nagybátyjai egypetéjű ikrek voltak.

Mindig is azt hittem, hogy az egypetéjű ikrek, vagy általában az ikrek, a családunk anyai ágáról származnak. Négy generáció alatt hét ikerpár született a családunkban, ami egészen elképesztő... és azért van ennyi iker a családban, mert ugyanarról a családról van szó!

A Zack és Cody élete című Disney-sorozat sztárja megerősítette, hogy a családfájukon mindössze néhány generáció választja el őket a vérfertőző kapcsolattól. Viccelődve hozzátette, hogy azért "nincsenek úszóhártyás lábujjai".

Dylan egy másik bizarr családi történetet is megosztott, amely szerinte arra utal, hogy édesanyja és édesapja családja rokonságban áll egymással.

Az egyik nagynéném iker volt, de ő azok közé az ikrek közé tartozott, akik még az anyaméhben felszívják a testvérüket. Amikor felnyitottak egy cisztát a vállában, fogakat és hajat találtak benne

- mesélte.