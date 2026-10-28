Most derült ki: véget ért Edvin Marton házassága, három évig titkolták a válást

Marton Adrienn három évig nem beszélt arról, hogy véget ért a házassága Edvin Martonnal. A pár még 2009-ben házasodott össze, két gyermekük született. Marton Adrienn eddig nem látta elérkezettnek az időt, hogy válásával a nyilvánosság elé álljon. Most azonban megtörte a csendet.

Véget ért Edvin Marton és Marton Adrienn házassága

Véget ért Edvin Marton és Marton Adrienn házassága

A család Balin élt, az onnan posztolt videók és képek tanúsága szerint a pár boldogságban élt. Az influenszer azonban most egy videóban árulta el a valóságot.

„Most megosztok veletek egy személyes történetet, amire azt hiszem, hogy eddig nem álltam készen… Viszont úgy érzem, hogy itt az ideje egy korszak lezárásának és egy új kezdésének, és szeretnék veletek nagyon őszinte lenni.

Talán tudjátok, hogy hat évvel ezelőtt költöztünk ki a családdal Balira, és három évvel ezelőtt Edvinnel elváltunk.

Egy nagyon-nagyon nehéz, fájdalmas, és mind a kettőnket nagyon-nagyon megviselő időszak után voltunk, de azt hiszem, hogy a gyerekek miatt is, és amúgy is, jó kapcsolatban maradtunk. Máig beszélünk, sőt még az ünnepeket is együtt töltjük. Egy szuper kis csapat vagyunk a mai napig. Például a tavalyi karácsonyt együtt töltöttük, és én mindent megteszek, hogy a jövőben is mindig nagyon jóban legyünk.

Úgyhogy arra kérem egyébként a sajtómunkatársait is, meg bárkit, hogy ne keressenek ezzel kapcsolatban, mert pont ugyanezeket fogom mondani mindig. Most már tisztán látom, így három év távlatából, hogy mivel rengeteget küzdöttünk a kapcsolatunkért, hogy ez nem a kapcsolatnak a feladása volt, hanem egy korszak elengedése.

Gondolom, kíváncsiak vagytok arra, hogy én hogy vagyok tovább, vagy hogy mi történik velem. Én azóta, az elmúlt három évben a Qi Gong-ot (egy ősi kínai egészségmegőrző és önfejlesztő rendszer), a gyermekeket, a főzést, meg a bachatát választottam, úgyhogy tudatosan vagyok egyedül.

Nekem jelenleg nincs párkapcsolatom, nem is volt az elmúlt három évben. Úgy záródott le a mi kapcsolatunk, hogy én nagyon hiszek a család erejében.

És pont ezért talán nem is meséltem sokáig, mert azt szerettem volna, hogy én ne úgy influáljalak titeket, hogy el kell válni, hanem mindenki majd érzi, hogy neki mi a legjobb. Úgyhogy ezzel még tartoztam nektek, hogy ezt elmondjam, és mostantól ilyen videók már nem lesznek, hanem vissza a munkához és a hobbimhoz.”