Meghalt az egykori szexszimbólum – gyászol Hollywood

Elke Sommer szerda este tíz óra körül, Bel Air-i otthonában hunyt el. Mostohafia, Sebastian Walther szerint a színésznő békésen távozott.

Meghalt Elke Sommer. Fotó: Unsplash

A Bild úgy tudja, hogy halálát szívelégtelenség okozta. Sommer az utóbbi hónapokban már ágyhoz kötötten élt, november 5-én ünnepelte volna a 86. születésnapját.

Férje, Wolf Walther három hónappal korábban, júliusban halt meg rákbetegség következtében. A házaspár 32 évig élt együtt.

Most végre újra együtt lehet szeretett férjével

– fogalmazott Sommer mostohafia.

Fotó: United Archives / Hulton Archive

A Rózsaszín Párduc tette világhírűvé Elke Sommert

A Berlinben született színésznő pályafutása csaknem hat évtizedet ölelt fel, utolsó filmes szerepét 2017-ben jegyezték. Eredetileg tolmácsnak készült, és tizenéves korára hat nyelven beszélt.

Élete akkor vett fordulatot, amikor 17 évesen megnyerte az olaszországi Miss Viareggio szépségversenyt. Vittorio De Sica rendező is felfigyelt rá, ezt követően pedig olasz és német vígjátékokban kapott szerepeket.

Hollywoodba a Paul Newman és Edward G. Robinson főszereplésével készült The Prize hozta meg számára az áttörést. Alakításaiért 1964-ben a legígéretesebb új színésznőnek járó Golden Globe-díjat kapta.

Peter Sellers oldalán vált ikonná

Elke Sommer egyik legismertebb szerepét az 1964-es Lövés a sötétben című vígjátékban alakította, amely a Rózsaszín Párduc filmsorozat második darabja volt.

Maria Gambrellit játszotta, akit gyilkossággal vádoltak meg, miközben romantikus kapcsolatba került a Peter Sellers által megformált Jacques Clouseau felügyelővel. A szerepet később, az 1993-as A Rózsaszín Párduc fia című filmben azért nem vállalta el újra, mert Sellers akkor már nem élt.

Sommer Dean Martin oldalán szerepelt a The Wrecking Crew című alkotásban, valamint feltűnt The Oscar című filmben is. Szépségével és merész fotósorozataival a hatvanas–hetvenes évek egyik nemzetközi szexszimbólumává vált.