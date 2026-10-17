Hatalmas bukással indította a karrierjét: 54 éves lett Eminem – mutatjuk, mennyit változott a rapper az évek alatt

Pontosan 54 évvel ezelőtt, 1972. október 17-én született minden idők egyik legismertebb és legsikeresebb rappere, Marshall Bruce Mathers III, művésznevén Eminem. A detroiti szövegelő egy olyan műfajban ért el felfoghatatlan sikereket, amiről előtte mindenki azt hitte: egy fehér srác itt labdába se rúghat. Ő mégis megtette. Csak hogy párat említsünk a sikereiből, számszerűsítve az eredményeit. 220 millió lemezt adott el világszerte. 11 lemeze szerepelt a Billboard 200-as listája élén, ráadásul ő volt az első alőadó, akinek 10 lemeze egymás után a lista első helyén nyitott. 2000 és 2009 között ő volt az Amerikai Egyesült Államok legtöbb lemezt értékesítő előadója. 15 Grammy-díjat kapott, 10 American Music Awards-díjat, 17-szer tüntették ki a Billboard Music Awardson, és ő volt az első rapper, aki Oscar-díjat kapott egy filmzenéért. Összesen 151 komoly elsimerést birtokol, valamint 13 Guinness-rekordot is megdöntött. Ha azt mondjuk, mindent elért, amit szakmailag el lehet érni, nem túlzunk...

Hihetetlen, de Eminem már 54 éves. Mutatjuk, mennyit változott azóta, hogy befutott

Fotó: Chicago Tribune / TNS

5 érdekesség Eminem életéből

1. Kibukott a suliból

Háromszor futott neki a kilencedik osztálynak – mindannyiszor sikertelenül. Végül nem fejezte be az iskolát. Mint később elárulta: nem volt ő buta, csak egyszerűen nem érdekelte a tananyag.

2. Most akkor hány lánya is van?

Eminem maga is sokszor úgy nyilatkozik, hogy három lánya van, míg máshol egyről olvasni. Nos, valójában mindkettő igaz. Egy vér szerinti gyermeke van, Hailie Jade Mathers, ugyanakkor örökbe fogadta a volt felesége ikertestvérének lányát: Alaina Marie Scottra, Lainie-re saját lányaként tekint, ő és Hailie együtt nőttek fel. Emellett a náluk jóval fiatalabb (2002-ben született) Stevie Laine Scott-ot is örökbe fogadta 2005-ben - ő eminem volt nejének a gyermeke.

3. Majdnem ő lett Paul Walker

Eredetileg Eminem kapta volna Brian O'Conner szerepét a 2001-es Halálos iramban című filmben. A szerep végül Paul Walkernél landolt, aki a haláláig szinte az összes folytatásban feltűnt (leszámítva a Tokiói hajszát)

4. Mi lett volna, ha nem rapper lesz?

Eminem fiatalon képregényrajzoló szeretett volna lenni. A dolog nem is volt annyira lehetetlen, ugyanis elég jól rajzolt. Noha ebből a karrierből végül nem lett semmit, a rapper képregények iránti szeretete a mai napig megvan, gyűjti is a képregényeket.