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Erős Antónia

Erős Antónia közel három évtizede ott van a képernyőn: felismered fiatalkori fotóján? – galéria

13 perce
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Az ország egyik legismertebb műsorvezetője ma ünnepli szülinapját. Fotóalbumban szedtük össze, hogyan változott meg Erős Antónia az évek során.
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Erős Antóniafotókollekciószületésnap

Erős Antónia ma ünnepli 56. születésnapját, miközben lassan három évtizede ugyanannak a műsornak az egyik meghatározó arca. A pályakezdő riporternőből az évek alatt az RTL Híradó egyik legismertebb hírolvasója lett, akinek pályafutását emlékezetes és történelmi pillanatok sora kísérte. Cikkünk végén galériás fotóalbum található!

Erős Antónia szőke hajjal hosszú sötétkék kosztümruhában mosolyog.
Így néz ki ma Erős Antónia, az RTL Híradó hírolvasója (Fotó: Mediaworks)

Így került Erős Antónia a televíziózás világába

Erős Antónia Kaposváron kezdett riporterként dolgozni, majd a Pécsi Körzeti Televízióhoz került, ahol már híradósként is kipróbálhatta magát. Az országos ismertséget végül az RTL hozta el számára. A csatorna híradós műsorát 1998 óta vezeti Szellő Istvánnal. Akkor még aligha lehetett tudni, hogy ez a párosítás több, szinte három évtizedre meghatározza majd a magyar televíziózást.

Erős Antónia piros ruhában mosolyog, ahogy Szellő István sötétkék zakóban szerepel a fotón..
Erős Antónia és Szellő istván közel három évtizede kollégák (Fotó: Markovics Gábor)

Az első években még egészen másképp nézett ki

Az elmúlt közel harminc év alatt természetesen Antónia megjelenése is sokat változott. A pályakezdő, fiatal híradósból mára érett, karakteres televíziós személyiség lett.

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Szeptember 11. – az egyik legmegrázóbb híradó

Erős Antónia pályafutásának egyik legfontosabb és legmegrázóbb napja kétségtelenül 2001. szeptember 11-e volt. Amikor megérkezett a hír az Egyesült Államokat ért terrortámadásról, Antónia éppen az RTL székháza mellett tartózkodott. Mindent otthagyott, és visszarohant a szerkesztőségbe, ezután hosszú órákon keresztül zajlott a rendkívüli híradás, amelyben ő is részt vett. Pályafutásának emlékezetes pillanatai között természetesen nem csak a tragikus hírek szerepelnek. Rengeteg olyan élő adás, váratlan helyzet történt, amelyek megmutatták, milyen műfaj is valójában a híradózás. A képernyőn persze a nézők is végigkövethették, hogyan változott az elmúlt évtizedekben. A híradósból időközben édesanya, alapítványvezető és a televíziózás egyik meghatározó arca lett, de a kamera előtt továbbra is ugyanaz a feladat vár rá: este kiülni a stúdióba, és a lehető legpontosabban elmondani, mi történt aznap.

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Erős Antónia, ErősAntónia
Erős Antónia, ErősAntónia
Erős Antónia Erős Antónia, ErősAntónia
Erős Antónia, ErősAntónia
Erős Antónia, ErősAntónia
Erős Antónia, ErősAntónia 20220902 Budapest Az RTL Klub 25. évfordulója alkalmából rendezett sajtótájékoztató Fotó: Markovics Gábor (MG) Ripost képen: Erős Antónia, Szellő István
Erős Antónia, ErősAntónia 20260928 Budapest Mayer Bernadette Mommy Blue című első mozifilmjének bemutatója. fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár képen: Erős Antónia
Galéria: Így változott meg Erős Antónia, aki közel három évtizede minden este ott van a képernyőn
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Erős Antónia még rövid fekete hajjal volt látható 1998-ban

 

 

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