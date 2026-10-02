Erős Antónia közel három évtizede ott van a képernyőn: felismered fiatalkori fotóján? – galéria

Erős Antónia ma ünnepli 56. születésnapját, miközben lassan három évtizede ugyanannak a műsornak az egyik meghatározó arca. A pályakezdő riporternőből az évek alatt az RTL Híradó egyik legismertebb hírolvasója lett, akinek pályafutását emlékezetes és történelmi pillanatok sora kísérte. Cikkünk végén galériás fotóalbum található!
Így került Erős Antónia a televíziózás világába
Erős Antónia Kaposváron kezdett riporterként dolgozni, majd a Pécsi Körzeti Televízióhoz került, ahol már híradósként is kipróbálhatta magát. Az országos ismertséget végül az RTL hozta el számára. A csatorna híradós műsorát 1998 óta vezeti Szellő Istvánnal. Akkor még aligha lehetett tudni, hogy ez a párosítás több, szinte három évtizedre meghatározza majd a magyar televíziózást.
Az első években még egészen másképp nézett ki
Az elmúlt közel harminc év alatt természetesen Antónia megjelenése is sokat változott. A pályakezdő, fiatal híradósból mára érett, karakteres televíziós személyiség lett.
Szeptember 11. – az egyik legmegrázóbb híradó
Erős Antónia pályafutásának egyik legfontosabb és legmegrázóbb napja kétségtelenül 2001. szeptember 11-e volt. Amikor megérkezett a hír az Egyesült Államokat ért terrortámadásról, Antónia éppen az RTL székháza mellett tartózkodott. Mindent otthagyott, és visszarohant a szerkesztőségbe, ezután hosszú órákon keresztül zajlott a rendkívüli híradás, amelyben ő is részt vett. Pályafutásának emlékezetes pillanatai között természetesen nem csak a tragikus hírek szerepelnek. Rengeteg olyan élő adás, váratlan helyzet történt, amelyek megmutatták, milyen műfaj is valójában a híradózás. A képernyőn persze a nézők is végigkövethették, hogyan változott az elmúlt évtizedekben. A híradósból időközben édesanya, alapítványvezető és a televíziózás egyik meghatározó arca lett, de a kamera előtt továbbra is ugyanaz a feladat vár rá: este kiülni a stúdióba, és a lehető legpontosabban elmondani, mi történt aznap.