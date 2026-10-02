Erős Antónia közel három évtizede ott van a képernyőn: felismered fiatalkori fotóján? – galéria

Erős Antónia ma ünnepli 56. születésnapját, miközben lassan három évtizede ugyanannak a műsornak az egyik meghatározó arca. A pályakezdő riporternőből az évek alatt az RTL Híradó egyik legismertebb hírolvasója lett, akinek pályafutását emlékezetes és történelmi pillanatok sora kísérte. Cikkünk végén galériás fotóalbum található!

Így néz ki ma Erős Antónia, az RTL Híradó hírolvasója (Fotó: Mediaworks)

Így került Erős Antónia a televíziózás világába

Erős Antónia Kaposváron kezdett riporterként dolgozni, majd a Pécsi Körzeti Televízióhoz került, ahol már híradósként is kipróbálhatta magát. Az országos ismertséget végül az RTL hozta el számára. A csatorna híradós műsorát 1998 óta vezeti Szellő Istvánnal. Akkor még aligha lehetett tudni, hogy ez a párosítás több, szinte három évtizedre meghatározza majd a magyar televíziózást.

Erős Antónia és Szellő istván közel három évtizede kollégák (Fotó: Markovics Gábor)

Az első években még egészen másképp nézett ki

Az elmúlt közel harminc év alatt természetesen Antónia megjelenése is sokat változott. A pályakezdő, fiatal híradósból mára érett, karakteres televíziós személyiség lett.