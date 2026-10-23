Emlékszel még az Esmeralda sztárjaira? Így néznek ki most, közel 30 évvel a sorozat után

Elcserélt újszülöttek, eltitkolt származás, családi érdekek és egy szerelem, amelynek újabb és újabb akadályokat kell legyőznie: az Esmeraldában minden megvolt, amiért a kilencvenes évek telenovelláit szeretni lehetett.

José Armando Peñarreal lesz Esmeralda szerelme, ám a férfi elhagyja várandós kedvesét. Végül sok viszontagság után ismét egymásra találnak.

Az 1997-ben bemutatott mexikói sorozatban Leticia Calderón alakította a vakon született címszereplőt, Fernando Colunga pedig José Armandót. A történet sikere a szakmai elismerést is meghozta: a produkció elnyerte a legjobb telenovellának járó TVyNovelas-díjat.

Az Esmeralda hatalmas siker volt

Azóta közel három évtized telt el, a színészek életében pedig legalább akkora változások történtek, mint egykor a képernyőn.

Leticia Calderón ma 58 éves, és régóta bizonyítja, hogy jóval több az ártatlan tekintetű Esmeraldánál. Későbbi sorozataiban negatív figurákat is alakított: a magyar nézők által megszeretett hősnő után egészen más arcát mutatta meg.

A színésznő életének középpontjában két fia, Luciano és Carlo áll. Egy interjúban arról beszélt, hogy az anyaság alapvetően megváltoztatta az életét. Amikor gyermekei kicsik voltak, egy időre a munkát is háttérbe szorította. Idősebb fia Down-szindrómával született, Calderón pedig sokat tanult arról, hogyan segítheti őt a fejlődésben és az önállósodásban.

A magyar közönséggel sem szakadt meg a kapcsolata: 2026 februárjában ismét Budapestre érkezett, A Nagy Duett vendégzsűritagjaként. Ezúttal a fiait is magával hozta.

Fernando Colunga márciusban ünnepelte hatvanadik születésnapját. José Armando egykori megformálója továbbra is a telenovellák ismert főszereplője: legutóbbi sorozatában, a 2025-ös Amanecerben Livia Brito partnereként láthatták a nézők.

A színész ritkán enged betekintést a magánéletébe, nyilvános megjelenései ezért különösen nagy figyelmet kapnak. Október 14-én a TelevisaUnivision rendezvényén tűnt fel, ahol elegáns öltönyben, mosolyogva fényképezkedett kollégáival. Az Esmeralda óta sok év eltelt, Colunga azonban továbbra is otthonosan mozog a televíziós világban.

A Gracielát alakító Nora Salinas életében más irányt vettek a dolgok. A színésznő a későbbi években több sikeres telenovellában szerepelt, majd eltávolodott a forgatások világától. A People en Español idei beszámolója szerint 2020-ban játszott legutóbb telenovellában.