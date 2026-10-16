Failoni Donatella temetésén lánya, Alexandra és unokája, Axelo egymást támogatták – Galéria

Megrendítő pillanatok tanúi lehetnek mindazok, akik ma kimentek a Farkasréti temetőbe, ahol éppen ezekben a percekben kísérik utolsó útjára Failoni Donatella zongoraművésznőt, Oszter Sándor özvegyét. A mindössze egy héttel a 80. születésnapja előtt, augusztus 23-án elhunyt művésznő búcsúztatása 14 óra 30 perckor kezdődött el. Oszter Alexandra megtört szívvel, párja, Popovics Tamás oldalán érkezett meg édesanyja urnájához, és eljött a búcsúztatóra Alexandra fia, Axelo is. Bár már közel két hónap telt el a tragédia óta, a pótolhatatlan veszteség okozta fájdalom semmit sem enyhült.

Oszter Alexandra érthetően megrendülten érkezett családjával édesanyja, Failoni Donatella temetésére (Fotó: Mediaworks)

Failoni Donatella búcsúztatóján megható beszédet mondott a lelkész

A szertartás helyszínét szinte elborítják a gyönyörű virágok és a megemlékezés koszorúi. A gyászolók mély, szívhez szóló zenei kíséret, nagybőgőjáték közepette róhatják le kegyeletüket az elhunyt előtt. A szertartást kísérő zenei blokk után a pap tartott megrendítő beszédet, majd lélekig hatoló hegedűjáték tette teljessé a meghitt pillanatokat.

A búcsúztató atya beszédében felidézte, hogy Failoni Donatellát mindenekelőtt hatalmas zenei tehetséggel áldotta meg a sors. Zongoraművészként bejárta az egész világot, lemezeket készített, a legnagyobb koncerttermekben lépett fel, miközben rengeteg fiatal tehetséget és karmestert segített elindulni a pályáján. Különös módon a saját nagyságát nem tudta mindig igazán a helyén kezelni. Sokáig a világhírű karmester, Sergio Failoni lányaként, később pedig Oszter Sándor feleségeként tekintett rá a közvélemény, pedig ő maga volt a megismételhetetlen Failoni Donatella: egy önálló, kivételes tehetségű művész, akinek életműve és embersége önmagában is tiszteletet érdemel. Életének egyik legfájdalmasabb fordulata az volt, amikor a családjáért végzett kemény fizikai munka miatt a kezei olyan állapotba kerültek, hogy többé nem folytathatta szólista pályáját.

A temetést átitatta a zene (Fotó: Mediaworks)

Nem tudta elviselni a hamisságot

Egy zongoraművész számára a kéz nem csupán a munka eszköze, hanem a hangja, a szabadsága és a lelkének kifejezése. Ezzel nem egyszerűen a koncertezést veszítette el, hanem azt az erőt is, ami egész életében megtartotta. Mégis tovább küzdött, mert rendkívül erős asszony volt, aki a saját művészi ambícióit is háttérbe szorította a családjáért. Mindemellett nehezen viselte a hamisságot és a hálátlanságot, és különösen fájt neki, amikor azok, akiknek önzetlenül segítséget nyújtott, később megfeledkeztek róla.