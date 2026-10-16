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Failoni Donatella

Failoni Donatella temetésén lánya, Alexandra és unokája, Axelo egymást támogatták – Galéria

33 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Ezekben a pillanatokban kísérik utolsó útjára a 79 évesen elhunyt legendás zongoraművésznőt. Failoni Donatella családtagok, barátok és művésztársak jelenlétében, lélekig hatoló élőzene és megható papi beszéd kíséretében indult utolsó útjára.
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Failoni DonatellatemetésFarkasréti temetõoszter alexandra

Megrendítő pillanatok tanúi lehetnek mindazok, akik ma kimentek a Farkasréti temetőbe, ahol éppen ezekben a percekben kísérik utolsó útjára Failoni Donatella zongoraművésznőt, Oszter Sándor özvegyét. A mindössze egy héttel a 80. születésnapja előtt, augusztus 23-án elhunyt művésznő búcsúztatása 14 óra 30 perckor kezdődött el. Oszter Alexandra megtört szívvel, párja, Popovics Tamás oldalán érkezett meg édesanyja urnájához, és eljött a búcsúztatóra Alexandra fia, Axelo is. Bár már közel két hónap telt el a tragédia óta, a pótolhatatlan veszteség okozta fájdalom semmit sem enyhült.

Failoni Donatella temetésére eljött az egész család.
Oszter Alexandra érthetően megrendülten érkezett családjával édesanyja, Failoni Donatella temetésére (Fotó: Mediaworks)

Failoni Donatella búcsúztatóján megható beszédet mondott a lelkész 

A szertartás helyszínét szinte elborítják a gyönyörű virágok és a megemlékezés koszorúi. A gyászolók mély, szívhez szóló zenei kíséret, nagybőgőjáték közepette róhatják le kegyeletüket az elhunyt előtt. A szertartást kísérő zenei blokk után a pap tartott megrendítő beszédet, majd lélekig hatoló hegedűjáték tette teljessé a meghitt pillanatokat.

A búcsúztató atya beszédében felidézte, hogy Failoni Donatellát mindenekelőtt hatalmas zenei tehetséggel áldotta meg a sors. Zongoraművészként bejárta az egész világot, lemezeket készített, a legnagyobb koncerttermekben lépett fel, miközben rengeteg fiatal tehetséget és karmestert segített elindulni a pályáján. Különös módon a saját nagyságát nem tudta mindig igazán a helyén kezelni. Sokáig a világhírű karmester, Sergio Failoni lányaként, később pedig Oszter Sándor feleségeként tekintett rá a közvélemény, pedig ő maga volt a megismételhetetlen Failoni Donatella: egy önálló, kivételes tehetségű művész, akinek életműve és embersége önmagában is tiszteletet érdemel. Életének egyik legfájdalmasabb fordulata az volt, amikor a családjáért végzett kemény fizikai munka miatt a kezei olyan állapotba kerültek, hogy többé nem folytathatta szólista pályáját. 

Hegedűjátékot is halhattak a gyászolók.
A temetést átitatta a zene (Fotó: Mediaworks)

Nem tudta elviselni a hamisságot

Egy zongoraművész számára a kéz nem csupán a munka eszköze, hanem a hangja, a szabadsága és a lelkének kifejezése. Ezzel nem egyszerűen a koncertezést veszítette el, hanem azt az erőt is, ami egész életében megtartotta. Mégis tovább küzdött, mert rendkívül erős asszony volt, aki a saját művészi ambícióit is háttérbe szorította a családjáért. Mindemellett nehezen viselte a hamisságot és a hálátlanságot, és különösen fájt neki, amikor azok, akiknek önzetlenül segítséget nyújtott, később megfeledkeztek róla.

Életének utolsó éveit mélyen meghatározta férje, Oszter Sándor 2021-ben bekövetkezett halála. Az ikonikus színművész elvesztése után Donatella már nehezen találta a helyét a világban. A lelki csapások mellett komoly fizikai megpróbáltatásokkal is meg kellett küzdenie: balatonrendesi házában elesett és súlyos válltörést szenvedett, ami után a mozgása erősen korlátozottá vált. Lássuk a szertartást képekben.

Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Failoni Donatella temetése, FailoniDonatellatemetése
Galéria: Így vettek búcsút Failoni Donatellától – galéria
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Failoni Donatella arcképét egy óriási rózsacsokor ölelte körbe (Fotó: Mediaworks)

 

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