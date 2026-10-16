Megérkeztek az első képek Failoni Donatella temetéséről, megszakad a szív

Ezekben a pillanatokban kezdődött el Failoni Donatella búcsúztatása a Farkasréti temetőben és már meg is érkeztek az első képek a helyszínről, ahol a családtagok, közeli barátok, ismerősök és pályatársak gyűltek össze, hogy leróják tiszteletüket az augusztusban elhunyt zongoraművész előtt. Bár közel 60 napja már, hogy elment Oszter Alexandra édesanyja, hiánya még mindig ugyanolyan fájdalmas.

Oszter Sándor özvegye, Failoni Donatella temetését a Farkasréti temetőben tartják (Fotó: Mediaworks)

Failoni Donatella családja megtörtén érkezett a szertartásra

A Farkasréti temetőben 14 óra 30 percre hirdették meg az urnás szertartást. A helyszíni fotókon látható, hogy az urnánál folyamatosan gyűlnek a gyászolók, a koszorúk és a virágok elborítják a felravatalozott tér környékét. A búcsúztatás részleteit lánya, Oszter Alexandra színésznő tette közzé korábban a közösségi oldalán, egy fiatal kori fekete-fehér fotó kíséretében.

Failoni Donatella lánya, Oszter Alexandra érthetően nehéz lélekkel érkezett meg édesanyja temetésére (Fotó: Mediaworks)

Failoni Donatella 2026. augusztus 23-án reggel, 79 évesen hunyt el – pontosan egy héttel a 80. születésnapja előtt. Halálhírét lánya tudatta a nyilvánossággal. A zongoraművész évtizedeken át volt a hazai zenei és művészeti élet meghatározó alakja, akit a közönség nemcsak tehetségéről, hanem közvetlen, szókimondó stílusáról is ismert.

Oszter Alexandra fia, Axelo is eljött a nagymamája búcsúztatójára (Fotó: Origo)

Életének utolsó időszakát jelentősen meghatározta férje, Oszter Sándor 2021-es halála. A színművész elvesztése után Donatella nyíltan vállalta a környezete előtt, hogy nehezen találja a helyét a férje nélkül, és gyakran emlegette: érzi, hogy már nincs sok ideje hátra.

A lelki megpróbáltatásokhoz fizikai nehézségek is társultak. Balatonrendesi házában elesett és válltörést szenvedett, ami után a mozgása erősen korlátozottá vált. A korábban rendkívül aktív művész állapota a balesetet követően már nem javult számottevően, s a mindennapi teendők elvégzése is komoly fizikai terhet jelentett számára. Lánya az Origónak adott elsőként nyilatkozatot a szörnyű tragédia után:

„Az édesanyám maga volt a szépség és az elegancia. Hét nyelven beszélt és ”a világ összes nyelvén zongorázott.” Volt az Magyar Állami Operaház művészeti vezetője, ahonnan azzal a gyalázatos indokkal küldték el, hogy túl idős… Ezt követően a szardíniai operaház művészeti vezetője lett. Édesanyám gyakorlatilag és szó szerint a klasszikus zene bűvkörében és világában élt. Egy végtelenül művelt asszony volt, olyan tudással, ami manapság már nagyon ritka” – mondta lapunknak Oszter Alexandra, aki úgy érzi, rengeteg bölcsességet visz magával abból, amit édesanyjától Failoni Donatellától kapott.