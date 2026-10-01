Váratlan balhé a Farm VIP-ban: Szabó Franciska beolvasott Sáfrány Emesének

Újabb izgalmas és feszült pillanatok várnak a TV2 népszerű műsorának, a Farm VIP-nak a nézőire. A csütörtöki adás beharangozója alapján eleinte úgy tűnik, hogy a pirosak és a sárgák egyesült csapatában végre egy olyan tartós és mély harmónia alakult ki, amire már régóta vágytak a játékosok a mindennapi küzdelmek során. A megfeszített tempójú termelési feladat zökkenőmentesen elindult, a közös munka szépen és hatékonyan folyik, ráadásul a korábbi napok feszültségei és konfliktusai is látszólag teljesen elsimultak.
A Farm VIP szereplői között újabb konfliktus robban ki?
A békés és szinte idillinek mondható állapot azonban könnyen tiszavirág-életűnek bizonyulhat, ugyanis komoly vihar árnyékolhatja be a Farm lakóinak életét: Szabó Franciska és Sáfrány Emese négyszemközti beszélgetése egy teljesen új konfliktus kirobbanásához vezethet.
Szabó Franciska ugyanis úgy döntött, nem rejti véka alá a véleményét Sáfrány Emese viselkedéséről.
Azért nem beszélgetek annyit veled, mert én nem mindig érzem az őszinteséget a beszédedben
– mondta határozottan Szabó Franciska.
„De miben nem érzed az őszinteséget?” – kérdezett vissza meglepetten Sáfrány Emese.
Szerintem nagyon sokszor úgy beszélsz, ahogy azt mondod, amit a másik hallani akar. Kicsit ilyen napraforgó vagy
– vágta rá nyersen Franciska, amivel alaposan felkavarta az állóvizet.
Vajon mennyire fajul el Szabó Franciska beszólása?
Szabó Franciska és Sáfrány Emese között ezidáig nem volt semmilyen kimondott, nyílt konfliktus a műsorban. Ennek legfőbb oka az volt, hogy eddig teljesen különböző táborokat erősítettek: Franciska Horányi Julihoz tartozott, míg Emese Lorenzo Tanóval alkotott egy stabil klikket. Mivel azonban Lorenzo a szerdai adásban kiesett a játékból, Emese egyedül maradt a csapattársak gyűrűjében.
Vajon ez a kemény szembesítés végül totális háborút és újabb drámát indít el a Farm VIP játékosai között, vagy képesek lesznek rendezni a soraikat? A válasz a csütörtök esti adásból derül ki, így mindenképpen érdemes lesz a TV2-re kapcsolni!