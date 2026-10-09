Farm VIP: Megvan a győztes! Drámai fordulatok a fináléban

Pénteken véget ért a TV2 sikerműsora, a Farm VIP hatodik évada. A fináléban Kriston Péter, vagyis Pepe és Young G Béci küzdött meg egymással a főnyereményért. A két finalistára embert próbáló feladatok, váratlan nehézségek és egy izgalmas hajrá várt, a végén pedig csak egyikük futhatott fel győztesként a domb tetejére.

Kriston Péter és Young G Béci jutott be a Farm VIP döntőjébe (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplőinek rengeteg feladatot kellett megoldaniuk

A finálé már délelőtt kezdetét vette: Pepe és Béci elindult lefelé a dombon, ahol rögtön korábbi játékostársaik várták őket. Pepe Simor Olivérrel, Béci pedig Lorenzo Tanóval vágott neki az első kihívásnak. Egy korábban már látott, egyensúlyozásra épülő feladatot kellett teljesíteniük, amelyben ezúttal is Béci és Lorenzo bizonyult gyorsabbnak. A rapper így előbb indulhatott tovább, Pepe azonban nem sokkal később szintén megérkezett a következő állomásra.

Nem sokkal később Zsolti gazdához értek, akinél már a konyhai tudásukra is szükség volt: csirkehúslevest kellett készíteniük. A finalistáknak meg kellett kopasztaniuk a csirkét, előkészíteniük a zöldségeket, majd megfőzniük és megfelelően ízesíteniük az ételt. A főzést erőpróba, majd egy logikai kihívás követte. A hosszú órák óta tartó küzdelem és a rohanás után egyiküknek sem volt könnyű feladat leülni és tiszta fejjel gondolkodni. Pepe végül hamarabb jött rá a megoldásra, Béci pedig kis híján összeomlott, amikor nem boldogult a feladattal. Végül azonban összeszedte magát, és ő is továbbjutott. Csakhogy addigra Pepe már nyolcperces előnyre tett szert.

Bécinek meggyűlt a baja a traktorjával (Fotó: TV2)

Váratlan helyzet lépett elő a Farm VIP döntőjében

A következő kihívásokban Kenéz Nóra segítette Pepét, míg Béci mellett Szabó Franciska állt. Pepe a traktoros feladattal is gyorsan végzett, amikor ellenfele még csak akkor ült be a járműbe. Béci azonban a feladat közben észrevette, hogy a traktor már nem halad megfelelően, ezért kétségbeesetten segítséget kért. A versenyt emiatt ideiglenesen le kellett állítani. Amíg egy szakember megvizsgálta a járművet, Pepe sem folytathatta a játékot. Kiderült, hogy véletlenül elnyomódott valami a traktoron, ami akadályozta a haladást. A hiba elhárítása után Béci is folytathatta a versenyt, és eljutott a korongos feladathoz. Pepe ezt az akadályt is hamarabb vette, így elsőként léphetett be a labirintusba, ahol szénakazlak között kellett megtalálnia három eszközt, amelyekkel kinyithatta az alsó kaput. Szinte azonnal meglelt kettőt, mire Béci is megérkezett. A rapper szintén gyorsan megtalált két elemet, a harmadikat azonban egyikük sem lelte hosszú ideig.