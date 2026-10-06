Farm VIP: Óriási izgalmak után két játékos is kiesett – nekik véget ért a verseny

Óriási izgalmakat tartogatott a Farm VIP keddi adása: megkezdődött az utolsó termelési ciklus, amelyben az almáé volt a főszerep. A hét játékosnak nemcsak a termelési feladatban kellett bizonyítania, hanem az is eldőlt, kik azok, akiknek azonnal véget ér a verseny.

A Farm VIP utolsó termelési feladata az almáról szólt (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői megkezdték az utolsó termelést

Már az adás elején időre kellett almát szedniük a játékosoknak, Demcsák Zsuzsa pedig előre figyelmeztette őket: később még komoly jelentősége lesz annak, ki hány kilogramm gyümölcsöt gyűjtött össze. A feladat során a játékosoknak almalét és almakompótot kellett készíteniük, a tét pedig nem volt kicsi. Ha a mennyiség és a minőség is megfelelő, a 12 millió forintos nyereményalap érintetlen marad, amelyet végül a Farm VIP győztese vihet haza.

A termelési ciklus végén Zsolti gazda ellenőrizte a kész termékeket, és mind az almalével, mind az almakompóttal elégedett volt. Így legalább a nyereményalap miatt nem kellett aggódniuk a játékosoknak. Az öröm azonban nem tarthatott sokáig, ugyanis kiderült: heten már biztosan nem térhetnek vissza a parasztházba. Ekkor derült ki, miért volt olyan fontos az adás elején az almás feladat. A legtöbb almát szedő férfi és nő ugyanis automatikusan bekerülhetett a legjobb öt játékos közé, vagyis nekik már nem kellett megküzdeniük a továbbjutásért.

A férfiaknál Kriston Péter, azaz Pepe bizonyult a legjobbnak, míg a nőknél Szabó Franciska szedte a legtöbb almát. Ők tehát biztosították helyüket a top 5-ben. A többieknek viszont nem volt könnyű dolguk: Young G Béci, Sáfrány Emese, Horányi Juli, Kenéz Nóra és Szőke Zsuzsi egy ügyességi feladatban küzdött meg azért, hogy folytathassák a Farm VIP-t. Közülük mindössze hárman juthattak tovább.

Elsőként Szőke Zsuzsi biztosította be a helyét, majd Young G Béci teljesítette sikerrel a feladatot. Végül Sáfrány Emesének is sikerült megszereznie a továbbjutást, így eldőlt: Kenéz Nóra és Horányi Juli számára véget ért a Farm VIP.

Horányi Juli és Kenéz Nóra számára véget ért a Farm VIP (Fotó: TV2)

A Farm VIP 2026-os évadának legjobb 5 játékosa jutott tovább

Nóri számára különösen fájó volt a búcsú, hiszen nagyon közel került ahhoz, hogy bekerüljön a legjobb öt játékos közé.

Így nagyon rossz veszíteni, nagyon közel voltam, így nagyon rossz kiesni, de most úgy tekintek a Farmra, hogy ez egy életre szóló élmény volt, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem

– mondta Nóri.