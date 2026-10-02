Farm VIP: Béci hatalmasat csalódott Juliban: „Nem ismerek rád!”

A Farm VIP pénteki adásában sem maradtak el a váratlan fordulatok. A játékosok sikeresen teljesítették a termelési feladatot, ám közben fény derült arra is, hogy a sárga csapat titokban külön feladatot vállalt Zsolti gazdának, amiért hárommillió forintot kaptak a közös nyereményalapból.

A sárga csapat és Horányi Juli 3 millió forintot nyúlt le a Farm VIP nyereményalapjából (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői teljesen megdöbbentek

A titkos akció leleplezése érthetően nem aratott osztatlan sikert a többiek körében. A döntés miatt ugyanis a korábbi 15 millió helyett már csak 12 millió forint lehet a végső nyeremény. Simor Olivér ráadásul azt is elárulta, hogy Horányi Juli is részt vett az akcióban, amit Young G Béci nehezen hitt el.

Juli! Hát nem ismerek rád!

– fakadt ki Béci.

Szőke Zsuzsi sem tudott szó nélkül elmenni amellett, hogy a csapat közös pénzéből vonták le a hárommillió forintot.

„Az, hogy ez a közös pénzükből jött le, nagyon szíven ütött. És abban is biztos vagyok, hogy ez nemcsak nekem, hanem a többieknek sem esik jól” – mondta.

Bécinek nagyon rosszul esett Horányi Juli döntése (Fotó: TV2)

Horányi Juli Young G Bécit választotta

A feszültség azonban csak tovább fokozódott a védettségi játékban. Minden játékos három cseréppel kezdett, amelyek egy-egy életet jelképeztek. A műsorvezetők a játékosokkal kapcsolatos kérdéseket tettek fel, a helyes választ adók pedig dönthettek arról, melyik társuk egyik cserepét törik össze. Horányi Juli különösen nehéz helyzetbe került. Miközben hálás volt a sárgáknak azért, hogy bevonták a hárommilliós akcióba, két szövetségese, Béci és Szabó Franciska is ott állt mellette. Amikor azonban eljött a döntés pillanata, Juli Béci egyik cserepét választotta.

„Az van, hogy pénzt tettek a zsebembe, és nem akarom, hogy kiessenek, úgyhogy Béci” – indokolta a döntését.

Bécit azonban mélyen érintette, hogy éppen Juli fordult ellene.

A pénz az pénz nálad, úgy néz ki? Csalódtam benned

– mondta neki.

Szabó Franciska számára is megdöbbentő volt a jelenet, hiszen pontosan tudta, milyen szoros kapcsolat van Béci és Juli között.

„Amikor ezt láttam, azért sokkolt engem, Bécit is. Ez mindkettőnket nagyon letört, hiszen Béci soha nem ártott Julinak, és nagyon sokszor ki is állt érte” – fogalmazott Franciska.