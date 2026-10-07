Farm VIP: Kenéz Nóra a kiesésről: „Haza akartam menni a férjemhez”

Újabb fordulathoz érkezett a Farm VIP, ezúttal azonban nem Farmgyűlésen dőlt el, kinek ér véget a verseny. A top 7 játékos közül a korábbi almaszedési feladat alapján két versenyző automatikusan továbbjutott, a többieknek pedig egy ügyességi feladatban kellett bizonyítaniuk. Az öt játékos közül a három leggyorsabb folytathatta a játékot, így két versenyző számára véget ért a műsor: Horányi Juli és dr. Kenéz Nóra búcsúzott.

Kenéz Nóra bármikor újra visszatérne a Farm VIP-ba (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplője nagyon élvezte a műsort

Nóri a kiesése után összességében kifejezetten pozitívan tekintett vissza az elmúlt hetekre. Bár voltak konfliktusai és nehéz pillanatai, úgy érzi, olyan élményekkel gazdagodott, amelyek miatt bármikor újra belevágna.

„Összegezve az egész farmos létemet, azt gondolom, hogy életem egyik legnagyobb és legjobb élménye volt. Újra megcsinálnám. Rengeteg élményt, emberi kapcsolatot és önismeretet nyertem, úgyhogy abszolút megérte eljönnöm, játszanom és megélnem ezt az egészet. Az összes negatív konfliktusból is tanultam” – kezdte az Origónak Nóri.

A játék ugyanakkor arra is rávilágított számára, hogy bizonyos helyzetekben talán határozottabban kellene kiállnia saját magáért. Nóri alapvetően konfliktuskerülőnek tartja magát, és utólag több olyan pillanatot is látott, amikor engedékenyebb volt a kelleténél.

Mindig jóhiszemű leszek, de szerintem túl engedékeny voltam. Talán egy kicsit jobban ki kellett volna állnom magamért, de ez nekem is egy önismereti út volt, és próbálok majd tanulni mindenből.

Kenéz Nóra üde színfoltja volt a Farm VIP 2026-os évadának (Fotó: TV2)

Nagyon vágyott már Kenéz Nóra férje társaságára

A Farmon azonban nemcsak konfliktusokat, hanem fontos szövetségeket is szerzett. Különösen Simor Olivérrel alakult ki szoros kapcsolata, akiben olyan embert talált, akivel őszintén meg tudta osztani a gondolatait.

„Nekem Olivér volt ott a támaszom, az egyetlen ember, akivel nyíltan és őszintén tudtam kommunikálni. Igazi bizalmasom volt, akire mindig számíthattam.”

Olivér kiesése után azonban Nóri is nehezebb helyzetbe került. Úgy érezte, hogy már nincs olyan ember, aki annyit tud neki adni, mint Olivér, a történtek pedig érzelmileg is nagyon megviselték.

Julival szinte nem is beszéltem az utolsó két napon. Inkább átnéztem rajta. Úgy voltam vele, hogy úgysem fogja megérteni, hogy miért volt ennyire fájó és ekkora csalódás az, amit csinál. Emellett szövetséges nélkül nagyon nehéz volt az utolsó két nap. Próbáltam felszívni magamat, de a sokk, a csalódottság és minden más egy kicsit legyőzött engem. Ha lett volna még néhány napom, lehet, hogy máshogy alakul, de összességében semmit sem bánok. Már nagyon ki voltam merülve mentálisan és fizikailag is, és nyilván nagyon haza akartam menni a férjemhez.

Nóri a Farmról nemcsak emlékeket, hanem olyan gyakorlati tudást is hazavitt, amelyet a hétköznapokban is szeretne hasznosítani. Több termelési feladat is megmaradt benne, különösen a házi készítésű ételek világa.