Farm VIP: Újabb két játékos esett ki – A top 3-ért folyt a harc!

Egyre feszültebbé és izgalmasabbá válik a Farm VIP, hiszen a verseny végéhez közeledve már napi szinten búcsúznak a játékosok. A szerdai adásban is komoly tétért küzdöttek a játékosok: a top 3-ba való bejutással, vagyis újabb két játékos számára ért véget a kaland.
A Farm VIP szereplői visszatértek
A Farmon ekkor már csak Kriston Péter, Young G Béci, Szabó Franciska, Szőke Zsuzsi és Sáfrány Emese maradtak versenyben. Az ötös láthatóan elfáradt az elmúlt hetek megpróbáltatásaiban, a korábbi konfliktusok helyét pedig átvette a nyugodt készülődés. Érezhető volt, hogy már mindenki a célegyenesre koncentrál.
A békés pillanatokat azonban hamarosan ismerős hangok törték meg. Visszatértek ugyanis a már kiesett játékosok, akik egy rövid időre ismét beléptek a parasztház kapuján. A sárga csapatból Anger Zsolt, Németh Kristóf, Béres Anett, Dér Heni, Iván Bence, Luna, Simor Olivér és Kenéz Nóra érkezett, míg a pirosaktól Horányi Juli, Szuperák Barbi és Lorenzo Tano tértek vissza. Varga Noel nem tudott személyesen jelen lenni, ám a szavazatát elküldte.
A visszatérő játékosok természetesen azonnal faggatni kezdték a top 5 tagjait, hiszen szerették volna megtudni, mi történt a Farmon, amíg ők nem voltak ott. Nem sokkal később pedig arra is fény derült, hogy miért jöttek vissza a kiesett játékosok: egy rendhagyó Farmgyűlést tartottak, amelyen ezúttal nem a játékban lévő versenyzők szavaztak. A már kiesett játékosok kapták meg a lehetőséget, hogy a top 5 egyik tagjának előnyt adjanak a következő, sorsdöntő feladatban. A tét óriási volt, ugyanis az öt játékos közül mindössze hárman teljesíthették sikerrel a kihívást, így két embernek búcsúznia kellett. A visszatérők szavazatai tehát akár a verseny alakulását is eldönthették.
Kialakult a Farm VIP 2026-os évadának top 3-as mezőnye
A sárga csapat korábbi tagjai közül Béres Anettet leszámítva mindenki Pepére szavazott, így Kriston Péter jelentős előnnyel vághatott neki a feladatnak. Anett, Lorenzo, Barbi és Noel is Sáfrány Emese mellett tette le a voksát, míg Horányi Juli Szabó Franciskát választotta.
Az előny azonban még nem jelentett automatikus továbbjutást. A versenyzőknek ugyanis saját teljesítményükkel is bizonyítaniuk kellett. Elsőként Szabó Franciska teljesítette sikerrel a feladatot, majd Kriston Péternek is sikerült biztosítania a helyét a top 3-ban. A harmadik továbbjutó végül Young G Béci lett, így eldőlt, hogy újabb két játékos számára ért véget a Farm VIP.
Sáfrány Emese nagyon szépen haladt a feladattal, ám Béci gyorsabbnak bizonyult nála, így hiába volt már közel a célhoz, nem tudta megszerezni a harmadik továbbjutó helyét.
Borzasztó érzés volt, amikor már majdnem kezdtem örülni, hogy végre megvan a második golyóm, akkor hatalmas kiáltásokat hallottam, és szembesültem azzal, hogy kiestem a játékból
– mondta Emese.
A másik búcsúzó, Szőke Zsuzsi számára is sokat jelentett a Farm VIP-ben töltött idő, és büszkén tekintett vissza a kalandra.
„Imádtam itt lenni, és nagyon büszke vagyok magamra, hogy eddig eljutottam, úgyhogy az biztos, hogy ez egy életre szóló élmény” – mondta Zsuzsi.
Emese számára ugyan véget ért a játék, mégis úgy érzi, rengeteget kapott a Farmtól. Különösen két emberre számíthatott végig, akikben egyetlen pillanatban sem kellett csalódnia.
Elképesztő kaland volt, és nagyon hálás vagyok azért, hogy megtanultam élvezni a monoton dolgokat. Ennél még fontosabb dolog az a két ember, akikben egyszer sem csalódtam a játék során, és ők Lorenzo és Noel
– fogalmazott Emese.
Ezzel kialakult a Farm VIP top 3-as mezőnye: Kriston Péter, Young G Béci és Szabó Franciska folytathatják a küzdelmet, pénteken pedig eldől, hogy ki lesz a 2026-os Farm VIP győztese!