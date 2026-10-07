Farm VIP: Újabb két játékos esett ki – A top 3-ért folyt a harc!

Egyre feszültebbé és izgalmasabbá válik a Farm VIP, hiszen a verseny végéhez közeledve már napi szinten búcsúznak a játékosok. A szerdai adásban is komoly tétért küzdöttek a játékosok: a top 3-ba való bejutással, vagyis újabb két játékos számára ért véget a kaland.

A Farm VIP legjobb öt játékosa közül csak hárman folytathatták a versenyt (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői visszatértek

A Farmon ekkor már csak Kriston Péter, Young G Béci, Szabó Franciska, Szőke Zsuzsi és Sáfrány Emese maradtak versenyben. Az ötös láthatóan elfáradt az elmúlt hetek megpróbáltatásaiban, a korábbi konfliktusok helyét pedig átvette a nyugodt készülődés. Érezhető volt, hogy már mindenki a célegyenesre koncentrál.

A békés pillanatokat azonban hamarosan ismerős hangok törték meg. Visszatértek ugyanis a már kiesett játékosok, akik egy rövid időre ismét beléptek a parasztház kapuján. A sárga csapatból Anger Zsolt, Németh Kristóf, Béres Anett, Dér Heni, Iván Bence, Luna, Simor Olivér és Kenéz Nóra érkezett, míg a pirosaktól Horányi Juli, Szuperák Barbi és Lorenzo Tano tértek vissza. Varga Noel nem tudott személyesen jelen lenni, ám a szavazatát elküldte.

A visszatérő játékosok természetesen azonnal faggatni kezdték a top 5 tagjait, hiszen szerették volna megtudni, mi történt a Farmon, amíg ők nem voltak ott. Nem sokkal később pedig arra is fény derült, hogy miért jöttek vissza a kiesett játékosok: egy rendhagyó Farmgyűlést tartottak, amelyen ezúttal nem a játékban lévő versenyzők szavaztak. A már kiesett játékosok kapták meg a lehetőséget, hogy a top 5 egyik tagjának előnyt adjanak a következő, sorsdöntő feladatban. A tét óriási volt, ugyanis az öt játékos közül mindössze hárman teljesíthették sikerrel a kihívást, így két embernek búcsúznia kellett. A visszatérők szavazatai tehát akár a verseny alakulását is eldönthették.

Néhány nap múlva kiderül, ki nyeri meg a Farm VIP fődíjját (Fotó: TV2)

Kialakult a Farm VIP 2026-os évadának top 3-as mezőnye

A sárga csapat korábbi tagjai közül Béres Anettet leszámítva mindenki Pepére szavazott, így Kriston Péter jelentős előnnyel vághatott neki a feladatnak. Anett, Lorenzo, Barbi és Noel is Sáfrány Emese mellett tette le a voksát, míg Horányi Juli Szabó Franciskát választotta.