Farm VIP: Sáfrány Emese a kieséséről: „Juli kezdetektől fogva belém kötött”

Sáfrány Emese számára a szerdai adással véget ért a Farm VIP. Bár kezdetben csalódott volt, összességében nagyon pozitívan tekint vissza a kalandra, amely számos tanulsággal és életre szóló barátságokkal gazdagította.

A Farm VIP Szőke Zsuzsi és Sáfrány Emese számára véget ért (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplője szoros barátságokat kötött a Farmon

Emese a mai napig pozitívan tekint vissza a Farm VIP-ra.

„Összességében nagyon jó érzésekkel gondolok vissza a Farmra, fantasztikus kaland volt. Rengeteget tanultam, és nagyon jó volt belekóstolni a vidéki életbe, a termelési feladatokba és a ház körüli munkákba. A főzést is nagyon élveztem, még akkor is, ha kevés alapanyagból, sokszor tűzön kellett elkészítenem az ételeket a többieknek” – mesélte.

Emese számára különösen fontosak voltak azok a kapcsolatok, amelyeket a Farmon alakított ki. Lorenzóval, Noellel és Szőke Zsuzsival olyan szoros barátságot kötött, amely a műsor után is megmaradt.

Talán ezért vagyok a leghálásabb. Össze voltunk zárva, így olyan dolgokról is beszélgettünk, amikről mással talán nem. A holdállástól és a csillagoktól kezdve az élet nagy dolgain keresztül mindent átbeszéltünk. A mai napig tartjuk a kapcsolatot, találkozunk, sőt közösen vissza is mentünk már a Farm helyszínére.

A játék egyik legnagyobb nehézsége számára éppen az volt, hogy sorra estek ki mellőle azok, akikhez közel került. Ennek ellenére végig kitartott a barátai mellett, és nem bánta meg, hogy kiállt mellettük.

„Nehéz volt, hogy folyamatosan estek ki mellőlem a kis barátaim, és egy idő után úgy éreztem, egyedül maradtam a véleményemmel. Ennek ellenére végig kitartottam mellettük. Nem akartam senkit bántani, és egy idő után inkább csendben maradtam, mert rájöttem, hogy teljesen felesleges energiát tenni abba, hogy valakit meggyőzzek arról, amit ő másképp lát.”

A konfliktusokat kifejezetten jól kezelte Sáfrány Emese, egyszer sem tört meg (Fotó: TV2)

Sáfrány Emese Horányi Julival többször került konfliktusba

A Horányi Julival kialakult konfliktusról is határozottan beszélt. Emese szerint a történteket Juli egészen másképp látta, mint ő és a hozzá közel álló játékosok, ezért egy idő után már nem is próbálták meggyőzni egymást.

Úgy éreztem, hogy Juli kezdetektől fogva belém kötött, majd később teljesen másképp adta tovább a történteket. Mi négyen közben jól éreztük magunkat, beszélgettünk, játszottunk, barkóbáztunk, szóláncoztunk, és egyáltalán nem róla beszéltünk. Éppen ezért a végén már inkább tartottam tőle a távolságot, mert tudtam, hogy bármit mondok, az egészen másképp megy majd tovább. Én ettől függetlenül rendben vagyok magammal, és ez az egész nem tudta megingatni sem az önbizalmamat, sem azt, amit gondolok.

A Farm VIP fizikailag sem volt könnyű számára. Emese ugyanis sérült ujjal teljesítette végig a játékot, ami a mindennapi feladatokat és különösen a főzést is megnehezítette.