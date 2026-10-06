Farm VIP: Simor Olivér máig nem bocsájtott meg annak, aki miatt kiesett

Hétfő este véget ért Simor Olivér számára a Farm VIP, miután a védettségi játékot követően a pirosak Olivért küldték párbajozni, aki Horányi Julit hívta ki, ám végül alulmaradt vele szemben. Olivér a kiesése után őszintén beszélt arról, hogyan változott meg a kapcsolatuk, és mi vezetett odáig, hogy éppen Julit választotta ellenfelének.
A Farm VIP szereplői nem voltak felkészülve erre a fordulatra
Olivér és a sárga csapat már a kezdetektől szimpatizált Julival, annak ellenére, hogy más csapatban játszottak. Úgy látták, hogy a pirosak sokszor igazságtalanul bántak vele, ezért amikor lehetőségük nyílt rá, bevonták őt a titkos üzletbe is, amit Zsolti gazda ajánlott nekik.
„A kezdetek óta szimpatizáltunk a túloldalról Julival. Folyton azt láttuk, hogy bántják, kiközösítik, beletörlik a lábukat, elküldik párbajozni. Mi már akkor úgy voltunk vele, hogy ezt a szegény lányt mindenki bántja, pedig egy dolgos, jóravaló, aranyos valaki. Számomra nem is volt kérdés, hogy őt vonjuk bele Zsolti gazda titkos üzletébe, ami miatt láthatóan hálás is volt.”
Itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy nem elloptuk ezt az összeget a "közös" nyereményalapból, hanem Zsolti gazda ajánlotta fel, hogy ő elvesz 3 milliót a győztes nyereményéből
– kezdte az Origónak Olivér.
Juli elmondása szerint szimpatizált Olivérrel, Nórival és Pepével, ugyanakkor a pirosak között Young G Bécivel és Szabó Franciskával is jó barátságot ápolt. Azonban komoly törést szenvedett a kapcsolatuk, amikor Juli a védettségi játék során Bécit hátráltatta. Ezzel nemcsak Béci, hanem Franciska bizalmát is eljátszotta, ami később egy olyan fordulathoz vezetett, amire senki sem számított.
Simor Olivér Kenéz Nórának átadta a védettséget
A védettségi játékot végül Olivér és Kenéz Nóra nyerték meg. Olivér különösen örült annak, hogy így alakult.
„Nagyon örültem annak, hogy az élet úgy rendezte, hogy egy hasonló szitu jött létre, mint Kristóf és Nóri között volt. És finoman szólva én nem kértem meg, hogy mentsen meg, hanem átadhattam a védettséget Nórinak.”
A sárga csapat ezután abban bízott, hogy Juli is melléjük áll, és Emesére teszi a voksát. Juli ezt meg is ígérte Olivérnek és a sárgáknak, ám később kiderült, hogy egészen másként döntött: a pirosakkal együtt Olivérre szavazott. A fordulat teljesen váratlanul érte Olivért, aki úgy érezte, Juli egyszerre fordított hátat mindkét csapatnak.
Benne volt a pakliban egy ilyen fordulat, de egy másodpercig sem gondoltam volna, hogy Juli ennyire képes hátba szúrni mindenkit. Konkrétan Juli az összes piros csapattagot és az összes sárga csapattagot hátba szúrta, azért lássuk be, hogy egy ilyen bravúrra nem mindenki képes. Nagyon fájdalmas volt ez az egész. Őszintén szólva tudnék most ennél erősebben is fogalmazni, de nem szeretnék megbántani senkit. A lényeg, hogy az emberek mindig megdöbbennek azon, miért preferálom jobban az állatokat, miért szeretem őket sokkal jobban, mint az embereket. Hát azért, mert olyan aljasságra, olyan alávaló, gerinctelen és jellemtelen gaztettre, amit például Horányi Juli csinált, tényleg csak az emberek képesek. És közülük is csak nagyon kevesen.
Simor Olivér Horányi Julit hívta ki párbajra
Amikor eljött a párbaj ideje, Olivér nem sokat gondolkodott azon, kit hívjon ki. Julit választotta, annak ellenére, hogy tudta, rendkívül erős játékossal áll szemben, aki több párbajban is győzedelmeskedett már.
„Ha százszor tekerhetnénk vissza az időt, százszor Julit mondanám. Ő volt az, aki hátba szúrt, és igazából ő hazudott mindenkinek az arcába. Végül azonban Juli legyőzött. Elfogadtam, jobb volt nálam. Az igazság az, hogy amikor rám tette az útilaput, akkor ott nekem lefőtt a kávé. Annyira felháborított és rosszul esett, hogy gyakorlatilag egy ködfüggöny ereszkedett le, és egyáltalán nem tudtam koncentrálni.”
Olivér ugyanakkor úgy érzi, jó formában volt, és akár a végső győzelemre is esélyes lehetett volna.
Mindenfajta szerénytelenség nélkül mondom, hogy hittem magamban, és azt gondoltam, hogy képes leszek a végén megnyerni ezt a játékot, de sajnos rosszul gondoltam. Nagyon benne voltam a játékban, és az utóbbi időben többet is nyertem. Nagyon jó flow-ban voltam, de a Juli-féle bravúrral egyszerűen elzsibbadtak a végtagjaim, kiszáradt a szám, mintha a föld akart volna elnyelni, annyira rosszul esett az egész.