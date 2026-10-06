Farm VIP: Simor Olivér máig nem bocsájtott meg annak, aki miatt kiesett

Hétfő este véget ért Simor Olivér számára a Farm VIP, miután a védettségi játékot követően a pirosak Olivért küldték párbajozni, aki Horányi Julit hívta ki, ám végül alulmaradt vele szemben. Olivér a kiesése után őszintén beszélt arról, hogyan változott meg a kapcsolatuk, és mi vezetett odáig, hogy éppen Julit választotta ellenfelének.

A Farm VIP sárga csapata megbízott Horányi Juliban (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői nem voltak felkészülve erre a fordulatra

Olivér és a sárga csapat már a kezdetektől szimpatizált Julival, annak ellenére, hogy más csapatban játszottak. Úgy látták, hogy a pirosak sokszor igazságtalanul bántak vele, ezért amikor lehetőségük nyílt rá, bevonták őt a titkos üzletbe is, amit Zsolti gazda ajánlott nekik.

„A kezdetek óta szimpatizáltunk a túloldalról Julival. Folyton azt láttuk, hogy bántják, kiközösítik, beletörlik a lábukat, elküldik párbajozni. Mi már akkor úgy voltunk vele, hogy ezt a szegény lányt mindenki bántja, pedig egy dolgos, jóravaló, aranyos valaki. Számomra nem is volt kérdés, hogy őt vonjuk bele Zsolti gazda titkos üzletébe, ami miatt láthatóan hálás is volt.”

Itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy nem elloptuk ezt az összeget a "közös" nyereményalapból, hanem Zsolti gazda ajánlotta fel, hogy ő elvesz 3 milliót a győztes nyereményéből

– kezdte az Origónak Olivér.

Juli elmondása szerint szimpatizált Olivérrel, Nórival és Pepével, ugyanakkor a pirosak között Young G Bécivel és Szabó Franciskával is jó barátságot ápolt. Azonban komoly törést szenvedett a kapcsolatuk, amikor Juli a védettségi játék során Bécit hátráltatta. Ezzel nemcsak Béci, hanem Franciska bizalmát is eljátszotta, ami később egy olyan fordulathoz vezetett, amire senki sem számított.

Simor Olivér és Kenéz Nóra között szoros barátság alakult ki (Fotó: TV2)

Simor Olivér Kenéz Nórának átadta a védettséget

A védettségi játékot végül Olivér és Kenéz Nóra nyerték meg. Olivér különösen örült annak, hogy így alakult.

„Nagyon örültem annak, hogy az élet úgy rendezte, hogy egy hasonló szitu jött létre, mint Kristóf és Nóri között volt. És finoman szólva én nem kértem meg, hogy mentsen meg, hanem átadhattam a védettséget Nórinak.”