Young G Béci megszólalt a Farm VIP-győzelem után: kiderült, mire költi a nyereményt

Young G Béci nyerte meg a Farm VIP hatodik évadát! A rapper az Origónak mesélt a finálé embert próbáló pillanatairól, a győzelme utáni megható találkozásról a családjával, valamint arról is, mihez kezd a főnyereménnyel.

A Farm VIP döntőjében voltak nehéz pillanatai Young G Bécinek (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplője sokáig le volt maradva

Béci a döntőben barátjával, Kriston Péterrel, azaz Pepével küzdött meg. Nemcsak az ellenfelével, hanem saját magával is meg kellett birkóznia, hiszen úgy érezte, fejben kell felülkerekednie a kihívásokon.

Nekem a legnehezebb dolog mindig minden versenynél a saját magam leküzdése volt, és utána a társak leküzdése. Legfőképpen agyban kellett erre felkészülnöm, és elhinnem, hogy meg tudom csinálni

– vallotta be.

A döntő előtt fejben igyekezett végigjátszani a lehetséges helyzeteket, és a természetből is próbált erőt meríteni. A korábbi csapattársak látogatása és a szimpátiaszavazás szintén feltüzelte: úgy érezte, meg kell mutatnia, hogy akkor is képes helytállni, ha mások nem feltétlenül őt tartják esélyesnek. Szabó Franciska tanácsai is sokat segítettek neki abban, hogy megőrizze a nyugalmát.

A fináléban eleinte fej fej mellett haladtak, ám a logikai feladatot Pepének sikerült előbb teljesíteni, így Béci nyolcperces hátrányba került. Emellett a traktoros feladat során technikai problémával is meg kellett küzdenie. Egy pillanatra úgy tűnt, nehéz lesz ledolgoznia a hátrányát, de nem akarta feladni.

Amikor én a traktorba ültem, és Pepe már a másik játékot csinálta, nem gondoltam volna, hogy ez behozható, vagy meg lehet csinálni, de akkor is úgy álltam hozzá, hogy mindent beleadok, mert nem akartam azt, hogy utólag azon gondolkodjak, hogy mit tehettem volna másképp

– idézte fel.

A győzelem pillanatában Béci fel sem bírta fogni, hogy mi történik vele (Fotó: TV2)

A Farm VIP döntőjében óriási fordulat következett

A további feladatokban azonban sikerült lendületbe jönnie, a labirintusban pedig tudatosan kizárt mindent, ami elterelhette volna a figyelmét. A cél felé vezető utolsó szakasz különösen embert próbáló volt.

Óriási lelki erőt adott, ahogy hallottam, hogy fent a családom és a barátaim a nevemet ordították. Amikor kinyílt a lenti kapu, az egy hihetetlen érzés volt… A dombon pedig, amikor felfutottam, már az életemért küzdöttem. Iszonyat fárasztó volt az egész, rengeteg különböző feladat, főzés, futás a 40 fokban. Már csak az hajtott, hogy tényleg sikerült ez az egész dolog

– mesélte.