Választ kaptunk a szexpartnerkereső ismert hölgytől: Lerántottuk a leplet a Félrelépni szabad pikáns rejtélyéről!

Hatalmas port kavart az a provokatív, szexpartnerre vadászó felhívás, amely Budapest legforgalmasabb pontjain, többek között a Nagykörúton és az Oktogon környékén bukkant fel. A nyers, mégis elegáns hangvételű írás valósággal megállította a járókelőket, akik közül rengetegen végigolvasták a sorokat, és azon tűnődtek, vajon melyik ismert hazai híresség állhat a merész kezdeményezés mögött. Lapunk nem hagyta annyiban a dolgot, és mélyreható nyomozásba kezdett, hogy kiderítse a rejtélyes nő kilétét. Sok mindenre gondoltunk, de arra végképp nem, hogy köze lesz a Félrelépni szabad című mozifilmhez...
A Félrelépni szabad stábja túljárt mindenki eszén
A figyelemfelkeltő hirdetés futótűzként terjedt, az önjelölt nyomozóktól pedig sorra érkeztek a tippek: „A Körúton fotóztam ezeket a hirdetéseket, amikor a barátnőimmel sétáltunk. Az Oktogonig egy egész hosszú szakaszon ki vannak ragasztgatva. Azon gondolkodtunk, hogy vajon ki lehet ez a hölgy? Mi a Házasság első látásra valamelyik szereplőjére tippelünk” – írta egy hozzászóló a neten. A plakát szókimondó stílusa alaposan felborzolta a kedélyeket, a nevét elhallgató sztárhölgy felhívása diszkrét társat és lepedőgyűrést ígért. Nem telt bele sok idő, szerkesztőségünk felvette a kapcsolatot a hirdetés mögött álló e-mail címmel. A megdöbbentő válaszlevélből végül fény derült a teljes igazságra.
Na jó, muszáj elárulnom valamit… Én vagyok Luca, a Félrelépni szabad főszereplője. Szóval, igen, az a bizonyos poszter tényleg rólam szólt. A rossz hír, hogy lepedőt gyűrni velem sajnos nem fogsz tudni… legalábbis a valóságban, mert én egy filmben létezem. Viszont, ha a poszter felkeltette az érdeklődésedet, van egy jó hírem: a Félrelépni szabad pont annyira szexi, kacér és kiszámíthatatlan, mint amire gondolsz. Úgyhogy, találkozzunk a moziban! Félrelépni szabad – szeptember 24-től a mozikban.
A hatalmas rejtély tehát végérvényesen megoldódott, szó sincs valós hazai celebbotrányról vagy drámai sztárválásról, a várost lázban tartó akció mögött egy zseniálisan felépített filmkampány állt. Bár a valóságban elmarad a pikáns randevú, a mozirajongóknak nem kell csalódniuk, Luca szexi, kacér és kiszámíthatatlan történetét teljes terjedelmében átélhetik a vásznon. A Félrelépni szabad ugyanis már javában látható a mozikban.