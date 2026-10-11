Választ kaptunk a szexpartnerkereső ismert hölgytől: Lerántottuk a leplet a Félrelépni szabad pikáns rejtélyéről!

Hatalmas port kavart az a provokatív, szexpartnerre vadászó felhívás, amely Budapest legforgalmasabb pontjain, többek között a Nagykörúton és az Oktogon környékén bukkant fel. A nyers, mégis elegáns hangvételű írás valósággal megállította a járókelőket, akik közül rengetegen végigolvasták a sorokat, és azon tűnődtek, vajon melyik ismert hazai híresség állhat a merész kezdeményezés mögött. Lapunk nem hagyta annyiban a dolgot, és mélyreható nyomozásba kezdett, hogy kiderítse a rejtélyes nő kilétét. Sok mindenre gondoltunk, de arra végképp nem, hogy köze lesz a Félrelépni szabad című mozifilmhez...

Itt még gőzünk sem volt arról, hogy a Félrelépni szabad mozifilm gerillakampányáról van szó (Fotó: TV2)

A Félrelépni szabad stábja túljárt mindenki eszén

A figyelemfelkeltő hirdetés futótűzként terjedt, az önjelölt nyomozóktól pedig sorra érkeztek a tippek: „A Körúton fotóztam ezeket a hirdetéseket, amikor a barátnőimmel sétáltunk. Az Oktogonig egy egész hosszú szakaszon ki vannak ragasztgatva. Azon gondolkodtunk, hogy vajon ki lehet ez a hölgy? Mi a Házasság első látásra valamelyik szereplőjére tippelünk” – írta egy hozzászóló a neten. A plakát szókimondó stílusa alaposan felborzolta a kedélyeket, a nevét elhallgató sztárhölgy felhívása diszkrét társat és lepedőgyűrést ígért. Nem telt bele sok idő, szerkesztőségünk felvette a kapcsolatot a hirdetés mögött álló e-mail címmel. A megdöbbentő válaszlevélből végül fény derült a teljes igazságra.