Végre megkapta! Óriási cirkusz után, könnyek között avatták fel Fenyő Miklós emléktábláját

Óriási felháborodás, parázs lakógyűlési viták és az egész országot bejáró kommentcunami előzte meg azt az eseményt, amelyre ma délelőtt került sor Angyalföldön. Végre megkapta a legenda, ami jár neki, emléktáblát avattak a magyar rock and roll koronázatlan királya, Fenyő Miklós tiszteletére a Pozsonyi úton. Ám addig, amíg az önkormányzat meghívói kikerültek, olyan példátlan cirkusz zajlott a háttérben, amire senki sem számított.
Fenyő Miklós gyerekei is eljöttek a rendezvényre
Januári fájdalmas távozása óta a rajongók és a zenei szakma folyamatosan gyászolja a Hungária egykori frontemberét. A XIII. kerületi Önkormányzat a családdal karöltve úgy döntött, méltó emléket állít a kerület díszpolgárának. Az eredeti tervek szerint a táblát a Pozsonyi út 38. szám alatti társasház falára helyezték volna el, ahol Fenyő Miklós 16 éven át élt. Ekkor jött a hidegzuhany: a ház lakóközössége egy lakógyűlésen egyszerűen leszavazta az előterjesztést, és megtiltotta, hogy a művész emléktáblája felkerüljön az épületükre!
Nagy harcok előzték meg az ünnepélyes átadást
Mint korábban megírtuk, a rajongók dühödten estek neki a döntéshozó lakóknak, értetlenül állva a vétó előtt: „Hogyan lehet megvétózni egy élő legenda emlékét?” – kérdezték felháborodva a kommentelők, a 38-as szám alatti lakóközösség pedig szinte pillanatok alatt közellenséggé vált. A lakók egy része attól tartott, hogy a bejárat zajos zarándokhellyé válik, tele mécsesekkel, virágokkal és folytonos nyüzsgéssel, míg mások szerint régi személyes ellentétek állhattak a döntés hátterében.
Egykori Hungária tagok is tiszteletüket tették
A botrányos patthelyzetet végül egy felemelő fordulat oldotta meg. A szomszédos épület, a Pozsonyi út 40. lakóközössége azonnal felajánlotta a saját házfalát! Ez a döntés nemcsak megmentette az ünnepséget, de történetileg is tökéletes: a rock and roll pápa korábban 35 éven át éppen ebben a lépcsőházban lakott.
Ma, 2026. október 1-jén, délelőtt 11 órakor dr. Tóth József polgármester jelenlétében végre felavatták a táblát. Az eseményen Fenyő Miklós családja mellett a művészvilág színe-java tiszteletét tette: jelen volt többek között Dolly, Novai Gábor, Nemcsák Károly és DJ Dominique is. A cirkusz elült, a jampi öröksége pedig győzött: Angyalföldön mától bárki fejet hajthat a legenda emléke előtt!