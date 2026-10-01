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Fenyő Miklós

Végre megkapta! Óriási cirkusz után, könnyek között avatták fel Fenyő Miklós emléktábláját

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Még a botrányos szomszédháború sem tudta elrontani az angyalföldi ünnepet. Ma délelőtt végre felavatták a magyar rock and roll királya, Fenyő Miklós emléktábláját a Pozsonyi úton.
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Fenyő MiklósAngyalföldemléktábla

Óriási felháborodás, parázs lakógyűlési viták és az egész országot bejáró kommentcunami előzte meg azt az eseményt, amelyre ma délelőtt került sor Angyalföldön. Végre megkapta a legenda, ami jár neki, emléktáblát avattak a magyar rock and roll koronázatlan királya, Fenyő Miklós tiszteletére a Pozsonyi úton. Ám addig, amíg az önkormányzat meghívói kikerültek, olyan példátlan cirkusz zajlott a háttérben, amire senki sem számított.

Ma adták át Fenyő Miklós emléktábláját.
Fenyő Miklós emléktáblája végre megkapta a méltó helyét (Fotó: Origo)

Fenyő Miklós gyerekei is eljöttek a rendezvényre

Januári fájdalmas távozása óta a rajongók és a zenei szakma folyamatosan gyászolja a Hungária egykori frontemberét. A XIII. kerületi Önkormányzat a családdal karöltve úgy döntött, méltó emléket állít a kerület díszpolgárának. Az eredeti tervek szerint a táblát a Pozsonyi út 38. szám alatti társasház falára helyezték volna el, ahol Fenyő Miklós 16 éven át élt. Ekkor jött a hidegzuhany: a ház lakóközössége egy lakógyűlésen egyszerűen leszavazta az előterjesztést, és megtiltotta, hogy a művész emléktáblája felkerüljön az épületükre!

Fenyő Miklós fia és lánya is jelen volt.
Fenyő Miklós családja megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy sikerült emléket állítani elhunyt szerettüknek (Fotó: Origo)

Nagy harcok előzték meg az ünnepélyes átadást

Mint korábban megírtuk, a rajongók dühödten estek neki a döntéshozó lakóknak, értetlenül állva a vétó előtt: „Hogyan lehet megvétózni egy élő legenda emlékét?” – kérdezték felháborodva a kommentelők, a 38-as szám alatti lakóközösség pedig szinte pillanatok alatt közellenséggé vált. A lakók egy része attól tartott, hogy a bejárat zajos zarándokhellyé válik, tele mécsesekkel, virágokkal és folytonos nyüzsgéssel, míg mások szerint régi személyes ellentétek állhattak a döntés hátterében.

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Rengeteg érdeklődő látogatott el az eseményre (Fotó: Origo)

Egykori Hungária tagok is tiszteletüket tették

A botrányos patthelyzetet végül egy felemelő fordulat oldotta meg. A szomszédos épület, a Pozsonyi út 40. lakóközössége azonnal felajánlotta a saját házfalát! Ez a döntés nemcsak megmentette az ünnepséget, de történetileg is tökéletes: a rock and roll pápa korábban 35 éven át éppen ebben a lépcsőházban lakott.

Rengeteg virgcsokrot hoztak a rajongók.
Virágcsokrok hadát hozták a rajongók (Fotó: Origo)

Ma, 2026. október 1-jén, délelőtt 11 órakor dr. Tóth József polgármester jelenlétében végre felavatták a táblát. Az eseményen Fenyő Miklós családja mellett a művészvilág színe-java tiszteletét tette: jelen volt többek között Dolly, Novai Gábor, Nemcsák Károly és DJ Dominique is. A cirkusz elült, a jampi öröksége pedig győzött: Angyalföldön mától bárki fejet hajthat a legenda emléke előtt!

 

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