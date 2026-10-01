Fenyő Miklós gyermekei édesapjuk minden titkát ismerték: exkluzív interjút adtak az Origónak

Fenyő Miklós emlékét és hagyatékát gyermekei ápolják

Origo: Mi az a szellemi örökség, amit ti visztek tovább?

Dió: Én azt remélem, hogy a szavai azok, amelyeket én tovább vihetek. Ez az én misszióm. Gondozom az írásait, könyveit…

Azt nem mondanám, hogy a nevében próbálok beszélni, de szeretnék a szószólója lenni.

Én tehát a szavait viszem tovább, a bátyám pedig a zenéjét, de erről beszéljen inkább ő.

Dáci: Ez pontosan így van. Gondolok itt most elsősorban arra a jövő március 12-ére tervezett nagykoncertre, ami egybeesik az ő nyolcvanadik születésnapjával. Szeretném megmutatni a zenei örökségét, amit tovább viszek és képviselek a jövőben is. Hogy azt követően merre tovább, az szó szerint a jövő zenéje.

Fenyő Miklós gyermekei elárulták, milyen édesapa volt a legendás énekes (Fotó: MW)

„Egy apa-lánya kapcsolat mindig különleges”

Origo: Fenyő Miklós nekünk egy legenda, de nektek az édesapátok. Milyen apa volt?

Dáci: Igazságos, szerető és egyben nagyon szigorú apa volt. Következetesen megkövetelte tőlünk, hogy műveltek legyünk és minél többet tanuljunk, olvassunk. Elvárta a jó jegyeket, ahogyan azt is, hogy diplomát szerezzünk.

Engem „odavert” a zongorához, míg a testvéremmel kicsit talán kevésbé volt szigorú.

Ugyanakkor, ha minden elvárható feladatot teljesítettünk, akkor megkaptuk a teljes szabadságot. Élhettünk, bulizhattunk… Szeretettel és mosollyal teli gyermekkorunk volt.

Dió: Egy apa-lánya kapcsolat mindig különleges. Vagy legalábbis más, mint egy apa-fiú viszony. A miénk is nagy szerelem volt, és mindig is az lesz. Igen, velem valóban engedékenyebb volt, mint a bátyámmal, de azért az alapkövetelmények felém is megvoltak. De tény, hogy én voltam a „kicsi lánya”.