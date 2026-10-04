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kállai ferenc

„Az élet nem egy habostorta!” – Felismered a leghíresebb filmidézeteket?

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Készen állsz egy időutazásra a filmtörténelem legnagyobb pillanataiba? Összeállítottunk egy 10 kérdéses filmes idézet kvízt, amely próbára teszi a memóriádat, legyen szó hollywoodi kasszasikerekről vagy a magyar filmművészet gyöngyszemeiről!
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kállai ferencfilmes idézetkvíz

A mozi varázsa nemcsak a látványos képekben, hanem azokban a mondatokban is rejlik, amelyek a vetítőtermet elhagyva önálló életre kelnek. Egy jól eltalált mondat évtizedekig velünk marad: idézzük őket a baráti beszélgetésekben, mémek alapjává válnak, vagy éppen életbölcsességként hivatkozunk rájuk. Filmes idézet kvízünkben 10 kérdésre kell helyesen válaszolni.

Filmes idézet kvízünkben 10 kérdésre kell helyesen válaszolni
Filmes idézet kvízünkben 10 kérdésre kell helyesen válaszolni - Fotó: Youtube

Kvízünkben a legnagyobb nemzetközi klasszikusok – mint a Star Wars, A Keresztapa vagy a Forrest Gump – mellett kiemelt szerepet kapott a hazai filmgyártás abszolút csúcsa, A tanú is. Vajon fel tudod idézni, ki szerint fokozódik a nemzetközi helyzet, vagy hogy pontosan kinek a szájából hangzott el a legendás figyelmeztetés: „Az élet nem egy habostorta”? Kevesen tudják, de Bacsó Péter 1969-es szatíráját bemutatása után tíz évre dobozba zárták, ám zseniális, burzsoá- és bürokráciakritikus humora mit sem kopott az idők során. A tanúban főszerepet játszó Kállai Ferenc október 4-én ünnepelte volna 101. születésnapját.

Kattints a kvízre, teszteld a tudásod, és tudd meg, hogy igazi moziguru vagy, vagy rád fér még néhány mozieste! 

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Kitől származik és melyik filmben hangzik el a legendás mondat: „A nemzetközi helyzet fokozódik”?

 

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