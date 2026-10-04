„Az élet nem egy habostorta!” – Felismered a leghíresebb filmidézeteket?

A mozi varázsa nemcsak a látványos képekben, hanem azokban a mondatokban is rejlik, amelyek a vetítőtermet elhagyva önálló életre kelnek. Egy jól eltalált mondat évtizedekig velünk marad: idézzük őket a baráti beszélgetésekben, mémek alapjává válnak, vagy éppen életbölcsességként hivatkozunk rájuk. Filmes idézet kvízünkben 10 kérdésre kell helyesen válaszolni.

Filmes idézet kvízünkben 10 kérdésre kell helyesen válaszolni - Fotó: Youtube

Kvízünkben a legnagyobb nemzetközi klasszikusok – mint a Star Wars, A Keresztapa vagy a Forrest Gump – mellett kiemelt szerepet kapott a hazai filmgyártás abszolút csúcsa, A tanú is. Vajon fel tudod idézni, ki szerint fokozódik a nemzetközi helyzet, vagy hogy pontosan kinek a szájából hangzott el a legendás figyelmeztetés: „Az élet nem egy habostorta”? Kevesen tudják, de Bacsó Péter 1969-es szatíráját bemutatása után tíz évre dobozba zárták, ám zseniális, burzsoá- és bürokráciakritikus humora mit sem kopott az idők során. A tanúban főszerepet játszó Kállai Ferenc október 4-én ünnepelte volna 101. születésnapját.

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