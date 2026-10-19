Lángokban áll Franciaország! Orosz Barbara kitálalt a rettegésről: „Ha erre tartunk, ugyanúgy végünk lesz!”

Elképesztő elégedetlenségi és erőszakhullám csapott fel Európa több nagyvárosában, miután az iskolai tiltakozásokból indult tüntetések pillanatok alatt elszabadultak és totális káoszba torkolltak. A franciaországi utcákon eluralkodott a szétverés, a fosztogatás és a pusztítás, miközben Olaszország divatfővárosát, Milánót is elérte az agresszió. A megrázó felvételek és a helyi beszámolók gyorsan bejárták az internetet, a magyar celebek pedig egytől egyig elborzadva reagáltak a fejleményekre.
Franciaország tüntetéshulláma eldurvult: Mindennapossá vált a fosztogatás
Orosz Barbara az Instagram-oldalán egy rendkívül kemény és részletes bejegyzésben fejezte ki döbbenetét, rávilágítva arra, hogy a hatóságok teljesen elveszítették az uralmat az események felett:
Felfoghatatlan az a féktelen, egyre súlyosabb méreteket öltő vad erőszakhullám, amely Franciaországon söpör végig, és amelynek egyelőre nem látni a végét. A hatóságok több ezer embert vettek őrizetbe, de láthatóan nincsenek elegen, hogy megfékezzék a folyamatot
– kezdte a Mokka egykori műsorvezetője. A műsorvezető hozzátette, hogy a mindennapos rombolás és rettegés már a civil lakosság otthonaiba is begyűrűzött, miközben a politikai vezetés passzív marad: „Betört kirakatok, teljesen kifosztott üzletek, felgyújtott autók, szétvert utcák... A beszámolók szerint már magánlakásokba is betörnek, és az ott élők értékeit is elrabolják. Hol van ennek a vége?? Láthatóan kicsúszott a hatalom kezéből az irányítás.”
Emmanuel Macron alkalmatlan a hatalomra?
A műsorvezető különösen élesen bírálta Emmanuel Macron francia elnököt is, rámutatva az időzítés furcsaságaira és a diplomáciai helyzetre: „Míg a csőcselék rabol és porrá zúz mindent, amit ér, Emmanuel Macron Céline Dion koncertjén szórakozik. Október 23-án pedig Budapestre jön. Remek időzítés! Aki a saját országát nem tudja kézben tartani, mi mást csinálna...” – fakadt ki Orosz Barbara, majd hozzátette: „Aki kifosztja a szomszédját, felgyújtja a városát és lerombolja mások életét, az nem a szabadságért harcol. Hanem mások szabadságát veszi el. Borzalmas, ami történik. Nézzük, mint egy filmet. De ez a valóság. És ha erre tartunk, ugyanúgy végünk”– szögezte le. Az alábbi sokkoló videót Magyar Péter osztotta meg Facebook-oldalán, amely egybevág Orosz Barbara szavaival.
Vasvári Vivien sem tudott csendben maradni
Vasvári Vivien egy megrázó videót osztott meg a közösségi oldalán, ahol egy megrettent bolttulajdonos próbálja védeni a saját megélhetését a kinti káosz közepette. Vivien határozott üzenettel figyelmeztetett a jelenség veszélyeire: „Szerencsétlen, csak a boltját akarja védeni... Egy országot nem akkor kezdünk elveszíteni, amikor betörik az első kirakatot. Hanem, amikor már természetesnek vesszük, hogy ez megtörténhet!”
Milánóban sem jobb a helyzet
A válság nem állt meg a francia határoknál, az olaszországi Milánóban is feszült és elszomorító állapotok alakultak ki. Erre reagált Mészáros Norina, Young G Béci felesége is, aki korábban hosszú ideig élt az olasz metropoliszban: „Milánóban éltem sokáig, a második otthonom és borzalmas azt látni, hogy tönkreteszik, undorító, ami a világban folyik... de inkább nem fejtem ki jobban a véleményem” – állapította meg a sztáranyuka Instagramon.
A hazai sztárok egyöntetűen úgy vélik, hogy a véleménynyilvánítás joga nem egyenlő a rombolással, és bízva remélik, hogy a helyzet hamarosan rendeződik a nyugat-európai nagyvárosokban.