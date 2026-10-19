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orosz barbara

Lángokban áll Franciaország! Orosz Barbara kitálalt a rettegésről: „Ha erre tartunk, ugyanúgy végünk lesz!”

29 perce
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Lángokban állnak Párizs utcái, ahol a fosztogatások miatt teljesen kicsúszott a hatalom kezéből az irányítás. A döbbenetes események láttán Orosz Barbara is keményen felemelte a hangját a franciaországi vezetés alkalmatlansága miatt, figyelmeztetve: ha így folytatódik, ugyanúgy végünk.
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orosz barbaraVasvári VivientüntetésFranciaország

Elképesztő elégedetlenségi és erőszakhullám csapott fel Európa több nagyvárosában, miután az iskolai tiltakozásokból indult tüntetések pillanatok alatt elszabadultak és totális káoszba torkolltak. A franciaországi utcákon eluralkodott a szétverés, a fosztogatás és a pusztítás, miközben Olaszország divatfővárosát, Milánót is elérte az agresszió. A megrázó felvételek és a helyi beszámolók gyorsan bejárták az internetet, a magyar celebek pedig egytől egyig elborzadva reagáltak a fejleményekre.

Orosz Barbara szerint Franciaország elesett.
Orosz Barbara élete nagy részét Franciaországban tölti így átfogó véleménye van a mostani történésekről (Fotó: Origo)

Franciaország tüntetéshulláma eldurvult: Mindennapossá vált a fosztogatás

Orosz Barbara az Instagram-oldalán egy rendkívül kemény és részletes bejegyzésben fejezte ki döbbenetét, rávilágítva arra, hogy a hatóságok teljesen elveszítették az uralmat az események felett: 

Felfoghatatlan az a féktelen, egyre súlyosabb méreteket öltő vad erőszakhullám, amely Franciaországon söpör végig, és amelynek egyelőre nem látni a végét. A hatóságok több ezer embert vettek őrizetbe, de láthatóan nincsenek elegen, hogy megfékezzék a folyamatot

– kezdte a Mokka egykori műsorvezetője. A műsorvezető hozzátette, hogy a mindennapos rombolás és rettegés már a civil lakosság otthonaiba is begyűrűzött, miközben a politikai vezetés passzív marad: „Betört kirakatok, teljesen kifosztott üzletek, felgyújtott autók, szétvert utcák... A beszámolók szerint már magánlakásokba is betörnek, és az ott élők értékeit is elrabolják. Hol van ennek a vége?? Láthatóan kicsúszott a hatalom kezéből az irányítás.”

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Emmanuel Macron alkalmatlan a hatalomra?

A műsorvezető különösen élesen bírálta Emmanuel Macron francia elnököt is, rámutatva az időzítés furcsaságaira és a diplomáciai helyzetre: „Míg a csőcselék rabol és porrá zúz mindent, amit ér, Emmanuel Macron Céline Dion koncertjén szórakozik. Október 23-án pedig Budapestre jön. Remek időzítés! Aki a saját országát nem tudja kézben tartani, mi mást csinálna...” – fakadt ki Orosz Barbara, majd hozzátette: „Aki kifosztja a szomszédját, felgyújtja a városát és lerombolja mások életét, az nem a szabadságért harcol. Hanem mások szabadságát veszi el. Borzalmas, ami történik. Nézzük, mint egy filmet. De ez a valóság. És ha erre tartunk, ugyanúgy végünk”– szögezte le. Az alábbi sokkoló videót Magyar Péter osztotta meg Facebook-oldalán, amely egybevág Orosz Barbara szavaival.

Vasvári Vivien sem tudott csendben maradni

Vasvári Vivien egy megrázó videót osztott meg a közösségi oldalán, ahol egy megrettent bolttulajdonos próbálja védeni a saját megélhetését a kinti káosz közepette. Vivien határozott üzenettel figyelmeztetett a jelenség veszélyeire: „Szerencsétlen, csak a boltját akarja védeni... Egy országot nem akkor kezdünk elveszíteni, amikor betörik az első kirakatot. Hanem, amikor már természetesnek vesszük, hogy ez megtörténhet!”

Vasvári Vivien is siratja Párizst.
A hatóság teljességgel tehetetlen a zavargásokkal kapcsolatban (Fotó: Instagram)

Milánóban sem jobb a helyzet

A válság nem állt meg a francia határoknál, az olaszországi Milánóban is feszült és elszomorító állapotok alakultak ki. Erre reagált Mészáros Norina, Young G Béci felesége is, aki korábban hosszú ideig élt az olasz metropoliszban: „Milánóban éltem sokáig, a második otthonom és borzalmas azt látni, hogy tönkreteszik, undorító, ami a világban folyik... de inkább nem fejtem ki jobban a véleményem” – állapította meg a sztáranyuka Instagramon.

A hazai sztárok egyöntetűen úgy vélik, hogy a véleménynyilvánítás joga nem egyenlő a rombolással, és bízva remélik, hogy a helyzet hamarosan rendeződik a nyugat-európai nagyvárosokban.

 

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