Lángokban áll Franciaország! Orosz Barbara kitálalt a rettegésről: „Ha erre tartunk, ugyanúgy végünk lesz!”

Elképesztő elégedetlenségi és erőszakhullám csapott fel Európa több nagyvárosában, miután az iskolai tiltakozásokból indult tüntetések pillanatok alatt elszabadultak és totális káoszba torkolltak. A franciaországi utcákon eluralkodott a szétverés, a fosztogatás és a pusztítás, miközben Olaszország divatfővárosát, Milánót is elérte az agresszió. A megrázó felvételek és a helyi beszámolók gyorsan bejárták az internetet, a magyar celebek pedig egytől egyig elborzadva reagáltak a fejleményekre.

Orosz Barbara élete nagy részét Franciaországban tölti így átfogó véleménye van a mostani történésekről (Fotó: Origo)

Franciaország tüntetéshulláma eldurvult: Mindennapossá vált a fosztogatás

Orosz Barbara az Instagram-oldalán egy rendkívül kemény és részletes bejegyzésben fejezte ki döbbenetét, rávilágítva arra, hogy a hatóságok teljesen elveszítették az uralmat az események felett:

Felfoghatatlan az a féktelen, egyre súlyosabb méreteket öltő vad erőszakhullám, amely Franciaországon söpör végig, és amelynek egyelőre nem látni a végét. A hatóságok több ezer embert vettek őrizetbe, de láthatóan nincsenek elegen, hogy megfékezzék a folyamatot

– kezdte a Mokka egykori műsorvezetője. A műsorvezető hozzátette, hogy a mindennapos rombolás és rettegés már a civil lakosság otthonaiba is begyűrűzött, miközben a politikai vezetés passzív marad: „Betört kirakatok, teljesen kifosztott üzletek, felgyújtott autók, szétvert utcák... A beszámolók szerint már magánlakásokba is betörnek, és az ott élők értékeit is elrabolják. Hol van ennek a vége?? Láthatóan kicsúszott a hatalom kezéből az irányítás.”