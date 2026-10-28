"Mi nem vagyunk már együtt" - véget ért a magyar énekesnő házassága

Hatalmas csatát vívott meg néhány évvel ezelőtt Fresh Andi, avagy Villányi Andrea: az énekesnő 2021-ben tudta meg, hogy mellrákkal küzd, majd ezután műtéten, kemoterápián és sugárkezelésen is átesett. Mindez nem sokkal azután történt, hogy több mint két évtizedes ismeretség és barátság után eljegyezték egymást Galló Jánossal, aki a legnagyobb támaszt jelentette a sztár életének talán legnehezebb időszakában.

Öt év után elvált Fresh Andi / Fotó: Szabolcs László/Mediaworks

Öt év után elvált Fresh Andi

Én ezért a férjemnek örökre hálás leszek... Azt mondtam, nem sírok ma, nem is szeretnék, mert úgy érzem, ő teljesítette azt a kívánságomat, amire mindig vágytam, hogy apukám bekísérjen. Apukám bekísért, és rá két napra mentem a kemóra

- mondta el az énekesnő Hajdú Péter műsorában, ahol azt is elárulta, a betegség volt az oka annak, hogy olyan gyorsan megtartották az esküvőt. Andi ezután arról is lerántotta a leplet, hogy a házasságuk azóta zátonyra futott és már nem alkotnak egy párt a férjével - szemlétezte a Blikk.

Mi nem vagyunk már együtt...

– mondta el Andi a Beköltözve Hajdú Péterhez új adásának előzetesében.

Fresh Andi egyébként immár öt éve tünetmentes, habár elmondása szerint ez egy soha véget nem érő folyamat, és rendszeresen jár szűrővizsgálatokra is.

Szerencsére körülöttem most minden rendben. Ritkulnak az onkológiai vizsgálatok, de ez egy soha véget nem érős folyamat. Nem megyek rossz érzéssel a Kék Golyóba, mert csodálatos emberek dolgoznak ott, de minden vizsgálat előtt van egy kis gyomorgörcs, és lelassul az idő, amikor megnyitom az eeszt-t, megnézni az eredményeket. De letelt a bűvös 5. év, tiszta lap, élem az életemet, és arra koncentrálok ami fontos. Egészen más emberként jövünk ki ebből

- nyilatkozta korábban a Borsnak az énekesnő.