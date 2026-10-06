Vége Friderikusz Sándor nagy visszatérésének – ez állhat a háttérben

Friderikusz Sándor öt év után idén tavasszal tért vissza az RTL képernyőjére, a folytatás azonban elmaradhat. A Friderikusz TalkShow az információk szerint nem kap új évadot, és a műsorvezető sem folytatja az együttműködést a csatornával.
A story.hu úgy tudja, szakmai ellentétek vezettek oda, hogy Friderikusz Sándor RTL-es visszatérése mindössze egyetlen évad után véget érhet.
Ez azért is meglepő, mert a tavasszal indult beszélgetős műsor a nézettségi adatok alapján jól teljesített.
Jól teljesített a Friderikusz TalkShow
A Friderikusz TalkShow áprilisban indult az RTL-en, szombat esténként 21:05-től. Friderikusz hetente öt ismert vendéget fogadott, a műsorban többek között Borbély Alexandra, Szulák Andrea, Törőcsik Franciska és Vad Katalin is szerepelt.
A 18–59 éves korosztályban adásonként 150 és 210 ezer között alakult a nézőszám.
A hatodik, egyben utolsó epizód hozta a legjobb eredményt: 210 644 nézővel a heti rangsor második helyére került. A jó nézettség ellenére ősszel már nem indult el az új évad, és jelenleg úgy fest, hogy a Friderikusz TalkShow nem is folytatódik.
Szakmai ellentétek állhatnak Friderikusz Sándor távozása mögött
Friderikusz Sándor számára nem az idei volt az első időszak az RTL-nél. Az 1990-es évek végén a Meglepő és mulatságos házigazdája volt, 2012-ben a Legyen Ön is milliomos! műsorvezetőjeként tért vissza, 2020 és 2021 között pedig az Életünk történetét vezette.
Ezután főként az online térre koncentrált: 2021-ben elindította a Friderikusz Podcastot, amelyben politikai, gazdasági, tudományos, technológiai és kulturális témákról beszélget vendégeivel. Öt év televíziós kihagyás után 2026 áprilisában tért vissza az RTL-re. A mostani információk alapján azonban az együttműködés nem folytatódik, a háttérben pedig szakmai ellentétek lehetnek.
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