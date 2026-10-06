Vége Friderikusz Sándor nagy visszatérésének – ez állhat a háttérben

Friderikusz Sándor öt év után idén tavasszal tért vissza az RTL képernyőjére, a folytatás azonban elmaradhat. A Friderikusz TalkShow az információk szerint nem kap új évadot, és a műsorvezető sem folytatja az együttműködést a csatornával.

A story.hu úgy tudja, szakmai ellentétek vezettek oda, hogy Friderikusz Sándor RTL-es visszatérése mindössze egyetlen évad után véget érhet.

Ez azért is meglepő, mert a tavasszal indult beszélgetős műsor a nézettségi adatok alapján jól teljesített.

Jól teljesített a Friderikusz TalkShow

A Friderikusz TalkShow áprilisban indult az RTL-en, szombat esténként 21:05-től. Friderikusz hetente öt ismert vendéget fogadott, a műsorban többek között Borbély Alexandra, Szulák Andrea, Törőcsik Franciska és Vad Katalin is szerepelt.

A 18–59 éves korosztályban adásonként 150 és 210 ezer között alakult a nézőszám.

A hatodik, egyben utolsó epizód hozta a legjobb eredményt: 210 644 nézővel a heti rangsor második helyére került. A jó nézettség ellenére ősszel már nem indult el az új évad, és jelenleg úgy fest, hogy a Friderikusz TalkShow nem is folytatódik.