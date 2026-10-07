Galambos Lajos megrázó vallomása: Haldokló felesége a fiaiktól kérte, hogy kapcsolják le a gépeket

Galambos Lajos: Nem szeretnék betegen senkinek a terhére lenni

Nos, nem a soron következő Beköltözve Hajdú Péterhez epizód lesz az évad legvidámabb adása. A műsorvezető ugyanis kényes témákat feszegetett az együtt töltött egy teljes napjuk alatt. Péter első körben arra volt kíváncsi, hogy az ország trombitása szeretne-e hosszú életet élni. „Addig szeretnék élni, amíg egészséges vagyok. Nem szeretnék betegen senkinek a terhére lenni” – mondta ki azt a mondatot, amit egyikünk sem szívesen hall egy idősebb szerettétől, mégis szinte kötelezvényként hangzik el egy-egy komolyabb családi beszélgetés során, miközben mind tudjuk, egy beteg nagyszülő, vagy szülő jó esetben nem jelent terhet, vagy legalábbis nem a szó azon értelmében, hogy ők azt gondolják, érzik. Galambos Lajosnak ugyanakkor van még egy fontos kitétele a kényes témához.

Nem úgy akarok elmenni ebből az életből, mint egy áramtolvaj.

„Mert én nem az vagyok és nem is az voltam. Letöltöttem, amit kellett, de ennek az ügynek itt még nincs vége” – tette hozzá Galambos Lajos, aki korábban az Origónak adott interjújában is beszélt arról, hogy a jövőben szeretné, ha a korábban börtönbüntetéssel záródó büntetőpere egy napon ismét bíróság elé kerülne.

Galambos Lajos kimondta, ha tudta volna, mi vár volt feleségére, soha nem váltak volna el (Fotó: YouTube)

„Ő intett az Istvánnak, hogy kapcsolja ki a gépet…”

A Beköltözve Hajdú Péterhez felvételén természetesen szóba került Lajcsi volt feleségének, Boginak a tragédiája is. A trombitaművész pedig elárulta, mit kérdeztek tőle nem is olyan régen a gyermekei. „Nem szoktam erről mesélni, de volt egy nagyon érdekes beszélgetésem a gyermekeimmel. Ők az én legjobb barátaim is egyben.”

Megkérdezték tőlem: Apa, ha az élet úgy hozta volna, hogy tudjuk, hogy anyának kevesebb van hátra, akkor is elváltatok volna?

„Én azt mondtam, hogy biztosan nem…” - mondta ki nagyon halkan, szinte csak úgy maga elé Galambos Lajos. Néhány pillanattal később pedig már arról beszélt, hogy a rákbetegségben elhunyt asszony szó szerint vágyta és várta az enyhülést ígérő halált. „Az ember azt kéri, hogy ne szenvedjen tovább. Sajnos én közelről láttam ilyet. A Bogi kérte…”

Azt kérte tőlem és a gyerekektől is, hogy ha az élet úgy hozza, ne engedjük őt szenvedni.

„Istvánka és a Lalika is ott volt vele. Ő intett az Istvánnak, hogy kapcsolja ki a gépet…” - mondta a ledöbbent Hajdú Péternek Lajcsi.