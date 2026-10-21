Másfél évig szenvedett Galla Miklós – most kiderült, mi állt a háttérben

Galla Miklós október 15-én esett át egy műtéten, amelytől azt reméli, hogy végleg megszabadulhat a másfél éve tartó, kínzó csuklástól. A humorista korábban többször is beszámolt egészségügyi problémáiról, most pedig közösségi oldalán azt is elárulta, milyen elváltozások miatt volt szükség az operációra.

Galla Miklós újabb részleteket árult el a műtétjéről

Fotó: Máté Krisztián/MW Bulvár

Kiderült, hogy mik voltak a problémák, amik miatt műteni kellett. Egyrészt el volt szakadva a rekeszizmom. Másrészt régóta fennálló savas reflux miatt gyulladt, és ezért érezhetően kevésbé rugalmas volt a nyelőcsövem. Éljen Schoppmann Professzor és Kassai Doktor! Köszönöm!

– írta Facebook-bejegyzésében a humorista.

Galla Miklós másfél éve küzdött a kínzó csuklással

A humorista egészségügyi problémái hosszú ideje megnehezítették a mindennapjait. Korábban több orvosnál is járt, neurológiai és gasztroenterológiai kezeléseken vett részt, azonban a panaszai nem szűntek meg.

Galla Miklós a beavatkozást követően arról számolt be, hogy teljes altatásban operálták, és öt apró vágás maradt a hasán. Akkor úgy fogalmazott, hogy sikeresnek érzi a műtétet, és bízik abban, hogy véget érhet a másfél éve tartó csuklása.