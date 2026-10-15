Megműtötték Galla Miklóst: másfél év után végre véget érhet a kínzó csuklása

Hosszú hónapok óta tartó kálvária után végre megműtötték Galla Miklóst, aki másfél éve szenvedett a szinte szünet nélkül jelentkező csuklástól. A humorista korábban hiába keresett olyan sebészt, aki vállalta volna a beavatkozást, most azonban megtalálta a megfelelő szakembert. Legfrissebb közösségi bejegyzésében már bizakodóan számolt be a műtét utáni állapotáról, de egyelőre óvatosan fogalmaz: attól tart, hogy a kellemetlen tünetek még visszatérhetnek.

Galla Miklós hosszú ideje szenvedett már (Fotó: Máté Krisztián/MW Bulvár)

Galla Miklós csuklástól szenvedett

Galla Miklós az elmúlt időszakban többször is beszélt arról, mennyire megnehezíti az életét a makacs csuklás. A probléma nemcsak kellemetlen volt számára, hanem a mindennapjait is megkeserítette. Korábban segítséget kért, mert nem talált olyan orvost, aki elvállalta volna a szükséges műtétet. Most viszont végre körvonalazódik a megoldás: a humorista egy osztrák specialistához került, aki elvégezte rajta a beavatkozást.

Galla a közösségi oldalán részletesen beszámolt arról, hogyan érzi magát a műtét után. Elmondása szerint teljes altatásban operálták, így a beavatkozásból semmit sem érzékelt. A hasán öt apró vágás maradt, és most abban bízik, hogy ezzel lezárulhat a másfél éve tartó megpróbáltatása.

Úgy érzem, sikeres volt a műtét. Teljesen el voltam altatva, semmit nem éreztem. Öt kis vágás van a hasamon. Nagyon bízom benne, hogy véget ért a másfél évig tartó csuklásom.

A műtétet dr. Sebastian Schoppmann osztrák sebész és professzor végezte a Duna Medical intézményében, az IQB Medical közreműködésével. Galla nem is rejtette véka alá, mennyire nagyra tartja az orvost: találkozásuk olyan benyomást tett rá, mintha egy világhírű művésszel ismerkedett volna meg.

„Amikor találkoztam a Professzorral, olyan érzésem volt, mintha Michelangelóval találkoznék.”

Galla Miklós úgy érzi, a műtét sikeres volt (Fotó: Máté Krisztián/ MW Bulvár)

Galla Miklós betegsége végre elmúlhat

Bár a humorista bizakodó, a korábbi tapasztalatai miatt nem szeretné elkiabálni a gyógyulást. Előfordult ugyanis, hogy a csuklása korábban két hétre megszűnt, majd ismét visszatért. Éppen ezért arra kérte követőit, hogy még várjanak az ünnepléssel: szerinte egy hónap múlva derülhet ki igazán, tartós eredményt hozott-e a műtét.