Tíz napig tartott a nyugalom: újra csuklik Galla Miklós

Mint arról korábban beszámoltunk, Galla Miklós másfél évig küzdött a csuklással, mielőtt októberben átesett egy beavatkozáson. A műtét eleinte sikeresnek tűnt, de a humorista most szomorú hírt osztott meg rajongóival: a csuklás visszatért.

Galla Miklós öröme nem tartott sokáig: visszatért a makacs csuklás

Fotó: Máté Krisztián/MW Bulvár

Galla Miklós öröme nem tartott sokáig: visszatért a makacs csuklás

Rendkívül nehéz utat tett meg Galla Miklós az elmúlt több mint egy évben. A humorista házához még márciusban mentő és rendőr érkezett. Később családja megerősítette, hogy kórházba került, ahol több betegség miatt is vizsgálták. Végül ő maga árulta el, mi történt: otthonában elesett, és hat órán keresztül nem tudott felkelni.

Májusban Galla Miklós már a követőitől kért segítséget, mivel a régóta tartó, makacs csuklása nem múlt el. Ezt követően júniusban a Facebook-oldalán fejezte ki felháborodását, miután a Semmelweis Egyetem (SOTE) klinikáján közölték vele, hogy nem tudják megműteni.

Végül október közepén kapta meg a reményteli hírt, miszerint megműtik. Galla Miklós egy osztrák specialistához került, aki elvégezte rajta a beavatkozást. Először nem akarta elkiabálni, hogy sikeres lett, de nagyon bizakodó volt. Sajnos a makacs csuklás október 24-én ismét visszatért.

Sajnos szombat óta újra csuklom. Tíz napig tartott a nyugalom. Ma voltam kiszedetni a kapcsokat. Azt mondta az orvos, hogy a műtét után hat hónapig nem lehet újabb beavatkozást végezni. De beszélnek az osztrák Professzor Úrral. Várom, hogy mit fog reagálni.

- írta legújabb Facebook-posztjában a humorista, hozzátette, hogy a betegség ellenére megtartja csütörtöki műsorát.