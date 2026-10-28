Nagy bajba került Geszti Péter egy parkolási bírság miatt: lefoglalták a céges részesedéseit

A Geszti Péter érdekeltségébe tartozó cégeknél közzétett cégbírósági végzések szerint a lefoglalás az ARC Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben, a GRUND Development Kft.-ben és a GRUND Productions Kft.-ben meglévő üzletrészeket érinti – írta a HVG. A két GRUND-vállalkozás Geszti és felesége, Ditz Edit közös tulajdonában van.

Geszti Péter.

Fotó: Tumbász Hédi

Lefoglalták Geszti Péter céges részesedéseit

A három cég pénzügyi helyzete eltérő. Az ARC plakátkiállítást szervező vállalkozás 13,7 millió forint értékű eszközt tart nyilván, és több veszteséges év után tavaly nyereséget termelt. A GRUND Developmentet 2026 nyarán alapították, míg a GRUND Productions a házaspár régebb óta működő, nyereséges vállalkozása, amely 2025-ben 101 millió forintos profittal zárt.

Geszti Péter közlése szerint a végrehajtás hátterében egy elfelejtett, 20 850 forintos parkolási bírság állt. A tartozást azóta rendezte.