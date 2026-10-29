Geszti Péter mindent elmondott a végrehajtássá fajult parkolási ügyéről

Geszti Péter: „Pár napja szólt az a kolléganőm, aki a céges ügyeket intézi, hogy lehet lefoglalják az autót”

Geszti Péter tudott a be nem fizetett parkolási bírság miatt indított eljárásról, de nem tulajdonított neki túl nagy jelentőséget. Mígnem… „Nem is emlékszem, hogy pontosan hogyan értesültem a velem szemben foganasított eljárásról. Pár napja szólt az a kolléganőm – aki a céges ügyeket intézi – lehet, hogy lefoglalják az autót, mert valamit nem fizettünk be. Én annyit mondtam, hogy: Intézzétek…”

Aztán egyszer csak megjelent egy cikk, amiben leírták, hogy a cégtulajdonaimra rátette a kezét valamilyen végrehajtó. El sem hittem…

„De tényleg lefoglalták az üzletrészeimet. Ez annyit jelent, hogy ezekkel a tulajdonrészekkel nem tudok mit kezdeni. Tehát, ha el akarnám adni, vagy egy üzleti manővert szeretnék végrehajtani, azt nem tehetem meg. Mert elvben a végrehajtó is tulajdonrészes lett a cégben, cégekben, de hogy pontosan miről is van szó, azt majd az ügyvéd elmondja” – kezdett bele a történetbe Geszti Péter.

Geszti Péter erősen méltánytalannak érzi a végrehajtási eljárást, amit ellene indítottak (Fotó: MW)

„Ebből a szempontból teljesen idióta vagyok...”

Az ismert előadó-szerző ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy hibázott, és nem is ezt vitatja, inkább csak a retorzió mértékét nem találja reálisnak. „Ebben a legfurább, hogy mondjuk egy húszezer forintos tartozás fejében ráteszik a kezüket egy ennél sokszorosan nagyobb értékre.”

Ezzel pedig a cégeket valamilyen módon befékezik, vagyis nem rendelkezem felettük szabadon.

„Elsőre pedig nem tűnik sem méltányosnak, sem arányosnak egy ilyen típusú eljárás. Mondom ezt azzal együtt, hogy természetesen be kell fizetni minden ilyen tartozást. Hozzáteszem, hogy én sokszor elfelejtem leállítani magát a parkolást is és azt is bevallom, hogy viszonylag sok parkolási bírságot szoktam fizetni, mert néha elfelejtem, hogy lejárt a parkolási idő és nem indítottam újra. De megesett már, hogy a mikulás csomag nem az autón volt, hanem mellette, leesve. Ergo, annyi ponton lehet belebukni egy ilyen, nagyon egyszerű, adminisztratív dologba, hogy… De persze jobban kell figyelni…” – tette hozzá Geszti Péter, aki természetesen már rendezte is a tartozását. „Ráadásul nem elég kifizetni ezt az összeget, hanem jönnek az egyéb költségek a hivatalos eljárások miatt.”

Végül ez a húszezres összeg kilencvenezresre nőtt, de ha sokáig húzodik, ez akár milliós összegig is felmehet.

„És arra is külön figyelni kell, hogy le kell vetetni a végrehajtást a befizetés után, hogy megszűnjön az úgynevezett foglalás. Elvben leveszik automatikusan, de olvastam a kommenteket és kiderült, hogy ez nem minden esetben történik meg. Természetesen a tartozást már ki is egyenlítettük és kaptunk is ígéretet arra, hogy intézkednek és leveszik a végrehajtást a cégekről” – zárta le a témát Geszti.