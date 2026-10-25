11 év után visszatér minden idők egyik legmegosztóbb sorozata – régi kedvencek is feltűnhetnek benne

Tizenegy év után hivatalosan is visszatér a Glee – Sztárok leszünk!. A Disney+ és a Hulu hivatalosan is zöld utat adott Ryan Murphy nagysikerű, ugyanakkor sokszor megosztó zenés vígjáték-drámasorozata újragondolt változatának.

Glee – Sztárok leszünk!: 11 év után visszatér a sikersorozat Fotó: RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency

Glee – Sztárok leszünk!: 11 év után visszatér a sikersorozat

A Glee – Sztárok leszünk! 2009-ben debütált a Fox csatornán, és hat évadon keresztül, egészen 2015-ig követte egy ohiói kisváros, Lima középiskolai énekkarának tagjait, akiknek nemcsak az iskolai élet kihívásaival, hanem a felnőtté válás nehézségeivel is meg kellett küzdeniük.

A sorozat valóságos kulturális jelenséggé nőtte ki magát, és különösen arról vált ismertté, hogy szókimondó, olykor vitákat kiváló módon foglalkozott olyan érzékeny társadalmi kérdésekkel, mint a szexualitás, a rasszizmus, a fogyatékosság vagy a mentális egészség. Mindemellett emlékezetes zenei feldolgozásokkal is meghódította a közönséget: többek között a Don't Stop Believin', a Teenage Dream, a River Deep, Mountain High és a Smooth Criminal című dalok is új életre keltek a sorozatban.

A Glee népszerűsége ráadásul több mint egy évtizeddel a befejezése után is töretlen. A sorozat zenéit a Spotifyon havonta átlagosan 4,1 millióan hallgatják.

Az eredeti sorozat szereplőgárdáját többek között Lea Michele, Cory Monteith, Matthew Morrison, Jane Lynch, Dianna Agron, Chris Colfer, Darren Criss, Amber Riley, Naya Rivera, Heather Morris, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Harry Shum Jr., Chord Overstreet és Mark Salling alkotta.

Az új Glee-sorozatról egyelőre kevés részlet látott napvilágot. A Disney mindössze annyit árult el, hogy a produkciót a 20th Television készíti, és a Hulu, valamint a Disney+ kínálatában lesz látható. A szereposztásról még nem érkezett hivatalos bejelentés, ugyanakkor elképzelhető, hogy az eredeti sorozat több színésze is visszatér – írja a Variety.