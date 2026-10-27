Gregor Bernadett fia kísértetiesen hasonlít a 20 éve elhunyt Gregor Józsefre: „Sok mindenben látom benne apámat”

Gregor József halála az egész országot megrázta, hiszen a magyar opera- és színháztörténelem egyik legmeghatározóbb alakja volt, sőt máig az. Az énekes mindössze 66 éves volt, amikor maga mögött hagyta a földi színpadot, ami lányainak, Gregor Bernadettnek és Beának máig úgy fáj, mintha csak néhány év telt volna el. Pedig Gregor József már 20 éve nincs közöttünk, így kisebbik unokája már nem is emlékezhet rá, édesanyja mégis nap mint nap felfedezi benne az énekest. Erről mesélt az Origónak.

Gregor József családja ma is úgy érzi, mintha a mindennapjaik része lenne a 20 éve elhunyt operaénekes (Fotó: Fortepan - Gábor Viktor)

Gregor József lányai imádták az édesapjukat, és ma, 20 évvel 2006-os halála után is épp olyan szeretettel gondolnak rá, mint akkor. Sőt, Bernadett szerint nem telik el nap, hogy ne beszélnének róla.

„A hiány az nem csökken egyáltalán, inkább olyan érzésem van, mintha nem telt volna el 20 év, inkább csak 4-5. De pont azt beszéltük a családdal, a nővéremmel, hogy tulajdonképpen a mindennapjaink része, hiszen nincs olyan nap, hogy ne kerülne szóba, vagy valahogy ne jutna eszünkbe” – kezdte Gregor József kisebbik lánya.

Rengeteg olyan élmény van, ami akár egy hétköznapi pillanat kapcsán felidéződik. Amellett, hogy csodálatos művész volt, és ezt a hazai, illetve a világ operaszínterében azt hiszem mindenki tudja, aki valaha látta őt színpadon, egy nagyon jó humorú, derűs, szórakoztató ember volt. Ennyi idő után pedig már nemcsak fájdalommal emlékszünk rá, hanem rengeteg vidám sztori is előkerül róla, akár szakmai, akár családi körben

– mesélte.

Gregor Bernadett fiatalon veszítette el az édesapját, egyik gyermeke már nem is emlékszik Gregor Józsefre (Fotó: ujszinhaz.hu)

Gregor József unokái sok mindenben hasonlítanak rá

Bernadett gyakran veszi észre, hogy egy-egy mozdulata mennyire hasonlít az édesapjáéra, sőt, ma már a gyermekeiben is egyre sűrűbben véli felfedezni legendás nagypapájuk tulajdonságait.

„Ahogy múlik felettem az idő, egyre inkább azon kapom magam, hogy ez egy olyan gesztus vagy arckifejezés volt, ami az övé. És egyébként a gyerekeimben is néha látom őt. A nagyobbik fiam 11 éves volt, amikor édesapám elment, tehát neki van emléke róla, a kicsinek nem nagyon, mert ő 3 hónapos volt, de szoktunk róla beszélgetni, régi felvételeket hallgatni együtt, szóval tényleg a mindennapok része maradt” – árulta el.

Egyébként a kisebb fiamban ugyanígy látom ezeket a mozdulatokat, gesztusokat, amiket magamban is. Néha már-már kísértetiesen hasonlít, és olyankor mindig eszembe jut, hogy ez teljesen olyan volt, mintha apám lett volna. Ő is mindig ilyen jó kedélyű, mosolygós, nagyon jó humora van, nagyon jól vág az esze, szóval sok mindenben látom benne apámat. Olyan, mintha általa visszakapnék belőle egy kis szeletet

– mondta szeretettel.