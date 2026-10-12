Élő adásban lett rosszul Gryllus Dorka, félbeszakították az interjút

Váratlan fordulatot vett Gryllus Dorka RTL-es szereplése, amikor a színésznő láthatóan rosszul lett a reggeli műsorban. Barabás Évi egyre jobban aggódott vendégéért, aki többször visszakérdezett, remegett a keze, és nehezen találta a szavakat - írja a meglepetes.hu oldala.

Gryllus Dorka - Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin/Markovics Gábor

Az 53 éves Gryllus Dorka jelenleg Bécsben forgat egy vígjátéksorozatot, amely egy Stuttgartban élő kurd család életét mutatja be.

A színésznő az anyuka szerepét kapta, és elmondta, hogy számára ez új szakmai kihívást jelent, mivel ritkán találják meg humoros szerepekkel.

A beszélgetés során szóba került a sűrű munkarendje is. Dorka a forgatás miatt sokat utazik, az RTL stúdiójából is Bécsbe indult, és csak hétvégén tér haza. A műsorvezető azonban hamar észrevette, hogy valami nincs rendben.

Barabás Évi félbeszakította az interjút

Gryllus Dorka többször visszakérdezett, majd remegő kézzel nyúlt a vízért. Barabás Évi arra is felhívta a figyelmét, hogy a hangja és a keze is remeg.

A színésznő elárulta, hogy mostanában nehezen alszik, és többször elnézést kért, amiért nem jutottak eszébe a megfelelő szavak.

A helyzet akkor vált igazán szembetűnővé, amikor Barabás Évi élő adás közben kirohant a stúdióból, hogy újabb pohár vizet kérjen vendégének.

A műsorvezető végül félbeszakította a beszélgetést, és inkább Gryllus Dorka mellé ült, majd megölelte.

A színésznő állapotának okáról a műsorban nem hangzott el biztos információ, így azt sem lehet tudni, mi okozta a rosszullétét.

Gryllus Dorka nemzetközi produkciókban is szerepel

Gryllus Dorka a magyar színházi és filmes élet ismert szereplője, aki osztrák és német produkciókban is rendszeresen feltűnik. A 2003-as Dallas Pashamende című filmben nyújtott alakításáért 2005-ben megkapta a Magyar Filmszemle legjobb női főszereplőnek járó díját.

Később szabadúszóként folytatta pályáját, és olyan alkotásokban szerepelt, mint a Víkend, a Félvilág, a Válótársak és az Apatigris. Jelenleg is aktívan dolgozik, a bécsi forgatás azonban a jelek szerint komoly terhelést jelent számára.