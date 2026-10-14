Kiderült, miért omlott össze Gryllus Dorka az élő adásban – férje elárulta, mi történt valójában

Gryllus Dorka hétfőn az RTL Reggeli című műsorában vendégeskedett, ahol Barabás Évával beszélgetett aktuális munkáiról. Az interjú azonban váratlan fordulatot vett: az 53 éves színésznő egyre nehezebben tudott koncentrálni, többször vizet kért, a hangja és a keze is remegett. A műsorvezető végül félbeszakította a beszélgetést, és megölelte vendégét.

Kiderült, miért omlott össze Gryllus Dorka az élő adásban - Fotó: Markovics Gábor

A történtek után sokan aggódni kezdtek Gryllus Dorka egészségéért, most azonban férje, Simon Kornél megnyugtató hírekkel szolgált. A színész a Blikknek elárulta, hogy felesége már jobban van, és a rosszullét hátterében szerinte a változókor állhatott.

Simon Kornél elárulta, mi történt Gryllus Dorkával

A színész elmondta, hogy bár a televíziós adást nem látta, pontosan tudja, mi történt feleségével. A felvétel után találkoztak, Gryllus Dorka pedig orvoshoz fordult. Simon Kornél mindenkit megnyugtatott: a színésznő állapota javult, és már vissza is tért a munkájához, Bécsben forgat.

A férj ugyanakkor egy olyan témáról is beszélt, amelyet Magyarországon sokan még mindig tabuként kezelnek.

Elmondása szerint Gryllus Dorka rosszulléte a változókorral függött össze.

Simon Kornél hangsúlyozta, hogy a menopauza természetes életszakasz, amelyről sokkal nyíltabban kellene beszélni. Úgy véli, a feleségével történtek más nőknek is segíthetnek felismerni, hogy nincsenek egyedül a hasonló tünetekkel.

A színész szerint különösen fontos lenne, hogy az érintettek ne érezzék szégyellnivalónak a hőhullámokat, a koncentrációs nehézségeket vagy az egyéb változókori panaszokat.

"Bár tudom, nem szokás erről beszélni itthon, és furcsa, hogy férfiként én mondom ezt ki, de Dorka nemrég betöltötte az ötvenet, és amit a nézők láthattak, az a változókor. A változókor pedig a férfiak és a nők életében is megjelenik. Ez a téma tabusítva van, nem szokás róla beszélni, de azt gondolom, hogy ez az eset megnyithat bizonyos kommunikációs csatornákat. Sok nő láthatta, hogy Gryllus Dorkát is leveri a víz, vagy ő is dekoncentrált tud lenni a menopauza miatt, mindez talán segíthet abban, hogy ne érezzék úgy, hogy rossz vagy titkolnivaló, ami velük történik ebben a korban. Ha egy színésznő élő adásban lehet „rosszul” egy teljesen természetes élettani folyamattól, akkor nekik sem kell szégyellni, ha hasonló „tüneteik” vannak. Remélem, hogy össztársadalmilag rájövünk arra, hogy ez egy olyan dolog, ami sokak életét megkeseríti mentálisan és fizikálisan is. Ha el tudunk kezdeni erről beszélni, végre eltűnik a tabu a téma felől. Ha Dorkával is megtörténik ez, akkor a többi nőnek sem kell úgy éreznie, hogy egyedül van ezzel. A saját példámat is mondhatnám a függőségek kapcsán, a lényeg ugyanaz, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy egyedül vannak a problémáikkal, és adott esetben a természetes élethelyzetükkel. Ne érezze magát senki elszigetelve, és merjünk ilyen dolgokról beszélni" - mondta a színész.