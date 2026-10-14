Kiderült, miért omlott össze Gryllus Dorka az élő adásban – férje elárulta, mi történt valójában

Gryllus Dorka hétfőn az RTL Reggeli című műsorában vendégeskedett, ahol Barabás Évával beszélgetett aktuális munkáiról. Az interjú azonban váratlan fordulatot vett: az 53 éves színésznő egyre nehezebben tudott koncentrálni, többször vizet kért, a hangja és a keze is remegett. A műsorvezető végül félbeszakította a beszélgetést, és megölelte vendégét.
A történtek után sokan aggódni kezdtek Gryllus Dorka egészségéért, most azonban férje, Simon Kornél megnyugtató hírekkel szolgált. A színész a Blikknek elárulta, hogy felesége már jobban van, és a rosszullét hátterében szerinte a változókor állhatott.
Simon Kornél elárulta, mi történt Gryllus Dorkával
A színész elmondta, hogy bár a televíziós adást nem látta, pontosan tudja, mi történt feleségével. A felvétel után találkoztak, Gryllus Dorka pedig orvoshoz fordult. Simon Kornél mindenkit megnyugtatott: a színésznő állapota javult, és már vissza is tért a munkájához, Bécsben forgat.
A férj ugyanakkor egy olyan témáról is beszélt, amelyet Magyarországon sokan még mindig tabuként kezelnek.
Elmondása szerint Gryllus Dorka rosszulléte a változókorral függött össze.
Simon Kornél hangsúlyozta, hogy a menopauza természetes életszakasz, amelyről sokkal nyíltabban kellene beszélni. Úgy véli, a feleségével történtek más nőknek is segíthetnek felismerni, hogy nincsenek egyedül a hasonló tünetekkel.
A színész szerint különösen fontos lenne, hogy az érintettek ne érezzék szégyellnivalónak a hőhullámokat, a koncentrációs nehézségeket vagy az egyéb változókori panaszokat.
"Bár tudom, nem szokás erről beszélni itthon, és furcsa, hogy férfiként én mondom ezt ki, de Dorka nemrég betöltötte az ötvenet, és amit a nézők láthattak, az a változókor. A változókor pedig a férfiak és a nők életében is megjelenik. Ez a téma tabusítva van, nem szokás róla beszélni, de azt gondolom, hogy ez az eset megnyithat bizonyos kommunikációs csatornákat. Sok nő láthatta, hogy Gryllus Dorkát is leveri a víz, vagy ő is dekoncentrált tud lenni a menopauza miatt, mindez talán segíthet abban, hogy ne érezzék úgy, hogy rossz vagy titkolnivaló, ami velük történik ebben a korban. Ha egy színésznő élő adásban lehet „rosszul” egy teljesen természetes élettani folyamattól, akkor nekik sem kell szégyellni, ha hasonló „tüneteik” vannak. Remélem, hogy össztársadalmilag rájövünk arra, hogy ez egy olyan dolog, ami sokak életét megkeseríti mentálisan és fizikálisan is. Ha el tudunk kezdeni erről beszélni, végre eltűnik a tabu a téma felől. Ha Dorkával is megtörténik ez, akkor a többi nőnek sem kell úgy éreznie, hogy egyedül van ezzel. A saját példámat is mondhatnám a függőségek kapcsán, a lényeg ugyanaz, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy egyedül vannak a problémáikkal, és adott esetben a természetes élethelyzetükkel. Ne érezze magát senki elszigetelve, és merjünk ilyen dolgokról beszélni" - mondta a színész.
Megrázó pillanatok játszódtak le az RTL stúdiójában
Gryllus Dorka eredetileg legújabb munkáiról beszélt volna a reggeli műsorban. A színésznő jelenleg Bécsben forgat egy vígjátéksorozatot, emellett magyarországi színházi kötelezettségeinek és családi életének is igyekszik eleget tenni.
A beszélgetés során azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy nincs jól. Többször elakadt a mondat közepén, nehezen jutottak eszébe a megfelelő szavak, és láthatóan küzdött a rosszulléttel. Barabás Éva megpróbálta megnyugtatni, vizet hozott neki, majd arról beszélt, hogy az ötven év feletti nőknél gyakran jelentkezhet az úgynevezett agyi köd. Ez a jelenség koncentrációs és memóriazavarokkal járhat, és a változókor idején is előfordulhat.
A műsorvezető végül úgy döntött, nem folytatja tovább az interjút. Gryllus Dorka ekkorra már láthatóan elérzékenyült, Barabás Éva pedig megölelte.
A jelenet után a közösségi oldalakon sokan fejezték ki aggodalmukat a színésznőért.
Gryllus Dorka megszólalt a rosszulléte után
A színésznő nem sokkal később maga is jelentkezett, hogy megnyugtassa rajongóit. Közösségi oldalán közzétett videójában megköszönte a rengeteg szeretetet és aggódó üzenetet, amelyet a televíziós szereplése után kapott. Elmondta, hogy már ismét Bécsben tartózkodik, ahol folytatja a forgatást, és jól van. Azt is megígérte, hogy a hétvégén részletesebben beszél majd a történtekről.
A változókor olyan tüneteket is okozhat, amelyekre sokan nem számítanak
Simon Kornél megszólalása azért is fontos, mert a menopauzáról még mindig számos tévhit él a köztudatban. A változókor nem kizárólag hőhullámokkal és menstruációs változásokkal járhat. Az érintettek alvászavarokat, hangulatingadozást, memória- és koncentrációs nehézségeket is tapasztalhatnak.
Az úgynevezett agyi köd miatt előfordulhat, hogy valakinek nehezebben jutnak eszébe a szavak, vagy átmenetileg romlik a figyelme.
Fontos ugyanakkor, hogy az ilyen tüneteknek más egészségügyi okai is lehetnek, ezért hirtelen jelentkező beszédzavar, zavartság vagy rosszullét esetén nem szabad automatikusan a menopauzára következtetni.
Gryllus Dorka esetében a rosszullét pontos orvosi hátteréről nem hoztak nyilvánosságra részletes diagnózist.
Különleges időpontban beszélhet a történtekről a színésznő
Gryllus Dorka a hétvégére ígért részletesebb beszámolót, ami különös jelentőséget kaphat, hiszen október 18-án tartják a menopauza világnapját.
A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a változókor testi és lelki tüneteire, valamint arra, hogy az érintett nők megfelelő tájékoztatást és segítséget kaphassanak.
Simon Kornél bízik abban, hogy felesége története hozzájárulhat a témát övező hallgatás megtöréséhez.
A legfontosabb azonban, hogy Gryllus Dorka már jobban van, és a hétfői ijesztő jelenetek után ismét dolgozik.