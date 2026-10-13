Ábel Anita keményen kiosztotta a kommentelőket Gryllus Dorka miatt: „Hányingerkeltő”

Nagy port kavart Gryllus Dorka hétfői szereplése a Reggeliben, ahol a színésznő láthatóan rosszul érezte magát: hőhullámokkal küzdött, izzadt, remegett, és még a feltett kérdést is elfelejtette. A történtek után a közösségi oldalakon sokan azt gondolták, a változókor állhatott a háttérben, mások pedig egyenesen azt feltételezték, hogy a színésznő valamilyen szer hatása alatt állt. Ábel Anita azonban nem hagyta szó nélkül a bántó megjegyzéseket, és határozottan kiállt kolléganője mellett.

Gryllus Dorka rosszul lett a Reggeliben (Fotó: RTL)

Ábel Anita szerint, ha Gryllus Dorka menopauzával küzd, akkor sokat tett a nőkért

A színésznő egy videóban reagált a történtekre. Mint hangsúlyozta, nem szeretné megfejteni, pontosan mi okozta Gryllus Dorka rosszullétét, hiszen ezt ő maga sem tudja biztosan. Sokkal inkább az háborította fel, ahogyan egyesek a nyilvánosság előtt reagáltak egy olyan helyzetre, amelyben valaki láthatóan nincs jól. Szerinte, ha valóban a menopauza állt a háttérben, Dorka szereplése fontos figyelmet irányíthatott egy olyan témára, amelyről még mindig túl keveset beszélünk.

„Szeretnék reagálni arra, ami tegnap a Reggeliben történt. Az én csodálatos, fantasztikus tehetségű Gryllus Dorka kolléganőm láthatóan rosszul lett a Reggeli adásban. Elfelejtette a kérdést, látszott, hogy hőhulláma van. Nem tudom, mi az oka, nem is akarom ezt keresni, de ha a változókor, akkor szegény Dorka tudta nélkül többet tett a menopauzáért szerintem, mint oly sokan. Én inkább arra szeretnék reagálni, amilyen fogadtatása volt ennek a dolognak.”

Ábel Anita arra is felhívta a figyelmet, hogy a menopauza a legkülönbözőbb élethelyzetekben érintheti a nőket, és a tünetek erőssége sem egyforma mindenkinél.

„Most tulajdonképpen azt láttuk ország-világ előtt, hogy egy gigatehetséges, szorgalmas, több évtizede a pályán lévő színésznőnél is megtörténhet. A menopauza, a változókor nem válogat. Nagyon szomorúan látom, hogy 2026-ban még mindig ott tartunk, hogy a változókor az egy női hiszti. Pedig az sem mindegy, hogy kinél, milyenek a tünetek. Van, aki észre se veszi, van, akinél durva, van, akinél közepes.”