Ábel Anita keményen kiosztotta a kommentelőket Gryllus Dorka miatt: „Hányingerkeltő”

Nagy port kavart Gryllus Dorka hétfői szereplése a Reggeliben, ahol a színésznő láthatóan rosszul érezte magát: hőhullámokkal küzdött, izzadt, remegett, és még a feltett kérdést is elfelejtette. A történtek után a közösségi oldalakon sokan azt gondolták, a változókor állhatott a háttérben, mások pedig egyenesen azt feltételezték, hogy a színésznő valamilyen szer hatása alatt állt. Ábel Anita azonban nem hagyta szó nélkül a bántó megjegyzéseket, és határozottan kiállt kolléganője mellett.
Ábel Anita szerint, ha Gryllus Dorka menopauzával küzd, akkor sokat tett a nőkért
A színésznő egy videóban reagált a történtekre. Mint hangsúlyozta, nem szeretné megfejteni, pontosan mi okozta Gryllus Dorka rosszullétét, hiszen ezt ő maga sem tudja biztosan. Sokkal inkább az háborította fel, ahogyan egyesek a nyilvánosság előtt reagáltak egy olyan helyzetre, amelyben valaki láthatóan nincs jól. Szerinte, ha valóban a menopauza állt a háttérben, Dorka szereplése fontos figyelmet irányíthatott egy olyan témára, amelyről még mindig túl keveset beszélünk.
„Szeretnék reagálni arra, ami tegnap a Reggeliben történt. Az én csodálatos, fantasztikus tehetségű Gryllus Dorka kolléganőm láthatóan rosszul lett a Reggeli adásban. Elfelejtette a kérdést, látszott, hogy hőhulláma van. Nem tudom, mi az oka, nem is akarom ezt keresni, de ha a változókor, akkor szegény Dorka tudta nélkül többet tett a menopauzáért szerintem, mint oly sokan. Én inkább arra szeretnék reagálni, amilyen fogadtatása volt ennek a dolognak.”
Ábel Anita arra is felhívta a figyelmet, hogy a menopauza a legkülönbözőbb élethelyzetekben érintheti a nőket, és a tünetek erőssége sem egyforma mindenkinél.
„Most tulajdonképpen azt láttuk ország-világ előtt, hogy egy gigatehetséges, szorgalmas, több évtizede a pályán lévő színésznőnél is megtörténhet. A menopauza, a változókor nem válogat. Nagyon szomorúan látom, hogy 2026-ban még mindig ott tartunk, hogy a változókor az egy női hiszti. Pedig az sem mindegy, hogy kinél, milyenek a tünetek. Van, aki észre se veszi, van, akinél durva, van, akinél közepes.”
Ábel Anita nem csupán kívülállóként szólalt meg az ügyben: saját tapasztalatait is megosztotta arról, milyen nehézségekkel járhat, amikor a változókor tünetei a legváratlanabb pillanatokban jelentkeznek.
A saját példámból tudom, hogy milyen az, amikor mondjuk állsz a színpadon, és nem jut eszedbe egy szó se, érzed a hátadon legördülő izzadság cseppeket, kipirulsz, szakad rólad a víz, mindezt egy színpadon állva, és közben elönt a szégyenérzeted, hogy ezt mindenki látja rajtad. Pedig ott nem is kellene szégyellned magad, mert ez egy teljesen normális dolog, ami veled történik. Ez bármelyik munkahelyen megtörténhet.
Gryllus Dorka Reggeliben lévő szereplése gúnyolódást váltott ki az emberekből
Ábel Anita különösen felháborítónak tartotta, hogy sokan ahelyett, hogy együttérzéssel fordultak volna Dorka felé, inkább gúnyolódtak rajta.
„Azért ez döbbenet, hogy 50-60 pluszos nők cicás képekkel, ölelgetős gyerek- vagy unokás fotókkal, és 60 pluszos férfiak hogyan reagálnak erre, amikor láthatóan egy ilyen helyzetben egy nő kiszolgáltatottá válik. Ezt egyenesen felháborítónak és undorítónak tartom. Mikor jutunk el oda, hogy az emberek elfogadják ezt, hogy igen, ez egy létező dolog, ez nem egy női hiszti? Ráadásul nagyon sokat lehet rajta javítani, főleg azzal, hogy beszélünk róla, hogy a nő nem érzi magát egyedül, hogy az az 50 pluszos nő nem azt érzi, hogy Úristen, változókorban vagyok, akkor megáshatom a saját sírom és belefekszem, hanem azt érzi, hogy igen, ez egy állapot, amin majd túl lehet lenni, és hogy vannak készítmények, vannak szakemberek, akik már erre specializálódtak, és igenis nagyon sokat lehet javítani egy csomó mindennel, és hogy igen, a munkaerőpiacon is szükség van rám.”
Szóval próbáljunk meg empatikusabbak lenni egymás felé, és amíg tudom, én ezt fogom pofázni, hogy a női változókor az egy állapot. A magyar komment társadalomnak azért most is sikerült egyesre vizsgáznia, hányingerkeltő, és akkor ezt mindenki vegye úgy, hogy ez meg az én kommentem
– mondta Ábel Anita Tik-Tok-videójában.