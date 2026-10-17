Megszólalt az RTL Gryllus Dorka botrányáról: a csatorna elnézést kért a nézőktől

Nagy vihart kavart Gryllus Dorka hétfői televíziós szereplése, miután a színésznő szokatlan viselkedése sokakban aggodalmat keltett. A Reggeli nézői azt láthatták, hogy a színésznő nehezen követi a beszélgetést, többször visszakérdez, és a rosszullét jeleit mutatja. Néhány nappal később azonban kiderült, hogy a jelenet egy, a dm-mel közösen készített, menopauzával kapcsolatos kampány része volt, amelybe az RTL stábját is bevonták. A történtek komoly felháborodást váltottak ki, péntek este pedig a csatorna is reagált az ügyre.

Gryllus Dorka hétfői szereplése egy kampány része volt (Fotó: RTL)

Gryllus Dorka rosszulléte megjátszott volt

Az RTL közleményben ismerte el, hogy a kampány megvalósítása nem a várt eredményt hozta, és bocsánatot kért azoktól, akiket csalódás ért. A csatorna hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés egy fontos társadalmi kérdésre kívánta irányítani a figyelmet, ugyanakkor a kivitelezés körüli vita elvonhatta a figyelmet az eredeti célkitűzésről.

Ezt írta közleményében az RTL:

Pontosan látjuk és értjük, hogy a kampány megvalósítása kérdéseket vetett fel, és a nézőink egy részében csalódást okozhatott és ez eltereli a lényegről a figyelmet. Ez az eredeti céllal teljesen ellentétes, amit őszintén sajnálunk és ezért elnézést kérünk!

A csatorna arra is kitért, hogy a színésznő műsorbeli szereplésével egy olyan témára szerették volna ráirányítani a figyelmet, amelyről szerintük fontos nyíltan beszélni.

„Gryllus Dorka Reggeliben történt promóciós szereplése egy fontos társadalmi ügyre kívánta felhívni a figyelmet. A figyelemfelhívó kampány több külső és belső szereplő együttműködésében valósult meg, melynek eredeti céljával továbbra is azonosulunk, mert meggyőződésünk, hogy erről a témáról beszélni lehet és kell.”

Sokan felháborodtak Gryllus Dorka viselkedésén (Fotó: Markovics Gábor)

Az RTL belső vizsgálatot indít

Az RTL a történtek után azt is jelezte, hogy saját döntéseit és a kampány lebonyolítását is felülvizsgálja. A csatorna szerint a nézők bizalma olyan felelősséget jelent, amely mellett nem mehetnek el szó nélkül, ha egy kezdeményezés megvalósítása vitákat vált ki.

Megkezdtük a történtek és a meghozott döntések belső értékelését, és levonjuk a szükséges szakmai és működési következtetéseket. A hitelesség számunkra azt is jelenti, hogy képesek vagyunk szembenézni a hibáinkkal, és ezekből tanulva jobbá válni. Nézőink bizalma kötelez bennünket, és a jövőben is ehhez kívánjuk mérni a döntéseinket

– fogalmaztak.