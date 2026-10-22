Belebukott a Gryllus Dorka botrányba a Reggeli főszerkesztője

Mint ismeretes, múlt hétfőn élő adásban lett rosszul Gryllus Dorka, miközben az RTL Reggeli című műsorában vendégeskedett. A jelenet előbb komoly aggodalmat váltott ki az emberekből, hiszen a színésznő rendkívül népszerű, és igencsak rossz volt látni, amin a kamerák előtt keresztülment. Aztán pár nappal később a kollektív aggodalom közfelháborodásba csapott át, miután kiderült, hogy az egész a dm reklámkampányának a része volt. Persze sem Dorka, sem a csatorna, sem a drogéria nem átverni akarta az embereket, csupán a menopauza hatásait akarták bemutatni, de az egész nagyon félrement. Olyannyira, hogy az RTL-nél komoly változást hozott a botrány.

Gryllus Dorka kamu rosszulléte miatt új főszerkesztő került az RTL Reggeli élére (Fotó: RTL)

Gryllus Dorka rosszulléte a főszerkesztő állásába került

A napok óta fokozódó közhangulat hatására az RTL ma bejelentette, hogy a Reggeli élén új főszerkesztő kezdi meg a működését hétfőtől.

2026. október 26-tól, hétfőtől megbízott főszerkesztőként a Fókusz főszerkesztője, Jakab Ádám látja el a Reggeli főszerkesztői teendőit, megtartva jelenlegi felelősségi területét is. A vállalat vezetése bízik abban, hogy Jakab Ádám eddigi tapasztalataira és a televíziós szakmában végzett munkájára építve eredményesen irányítja majd a reggel jelentkező magazinműsor szakmai tevékenységét. A társaság köszönetét fejezi ki Márkus Katának a főszerkesztőként végzett munkájáért, és további szakmai pályafutásához sok sikert kíván

- áll az RTL Magyarország közleményében, amiből nem serül ki, hogy Márkus maga döntött a távozás mellett, vagy a csatorna hozta meg a döntést a nagy baklövését követően. Az biztos, hogy korábban hivatalosan elhatárolódtak a megjátszott rosszulléttől és a dm kampányától, ami miatt a GVH is vizsgálódik.

Mindenki kiakadt a médiahacken

Gryllus Dorka rosszullétét követően sokan a védelmükbe vették a színésznőt, köztük Ábel Anita is, akinek pár nap múlva nagyot kellett csalódnia. Csalódott, mert a kolléganője átverte és csalódott, hogy egy olyan fontos ügyet, mint a menopauza, egy ilyen akcióval tettek a nők mindennapi problémájából egy olcsó reklámfogássá.