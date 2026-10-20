Vizsgálják a hatóságok az RTL és Gryllus Dorka médiahackjét

Az RTL Reggeli című műsorának volt a vendége Gryllus Dorka október 12-én, akinek szokatlan viselkedése sokakat aggodalommal töltött el. A színésznő ekkor a jelek szerint rosszul lett, nehezen tudta követni a beszélgetést és többször visszakérdezett. Pár nappal később kiderült, hogy a jelenet egy, a DM-mel közösen készített, menopauzával kapcsolatos kampány része volt, amelybe az RTL stábját is bevonták, a reklámjellegre azonban a műsorban nem hívták fel a nézők figyelmét, ez utóbbi pedig felveti a fogyasztóvédelmi törvényben tiltott szerkesztői tartalomnak álcázott kereskedelmi kommunikáció megvalósulását, ami a törvényben feketelistán van, vagyis megtörténte esetén mérlegelés nélkül büntetendő.

Vizsgálat folyik Gryllus Dorka ügyében / Fotó: RTL

Vizsgálat folyik Gryllus Dorka ügyében

A HVG kérdésére a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megerősítette, hogy az ügyben panaszeljárás van folyamatban, amiről további információ jelenleg nem adható.

A lap az Önszabályozó Reklámtestületet is megkereste, ahonnan az a válasz érkezett, hogy fogyasztói panasz alapján megkezdte az ügy vizsgálatát. A szervezet hangsúlyozta, hogy az eljárás része az érintett felek meghallgatása, ezért csak valamennyi álláspont és a szakértői vélemények megismerése után születhet döntés.

Közleményben kért elnézést az RTL

Az RTL később egy közleményben ismerte el, hogy a kampány megvalósítása nem a várt eredményt hozta, és bocsánatot kértek azoktól, akiket csalódás ért. A csatorna hangsúlyozta, a kezdeményezés egy fontos társadalmi kérdésre kívánta irányítani a figyelmet, ugyanakkor a kivitelezés körüli vita elvonhatta a figyelmet az eredeti célkitűzésről.

Pontosan látjuk és értjük, hogy a kampány megvalósítása kérdéseket vetett fel, és a nézőink egy részében csalódást okozhatott és ez eltereli a lényegről a figyelmet. Ez az eredeti céllal teljesen ellentétes, amit őszintén sajnálunk és ezért elnézést kérünk!

- olvasható a csatorna közleményében, amelyben arra is kitértek, a színésznő műsorbeli szereplésével egy olyan témára szerették volna ráirányítani a figyelmet, amelyről szerintük fontos nyíltan beszélni. Az RTL azt is kijelentette, hogy a saját döntéseit és a kampány lebonyolítását is felülvizsgálják. A csatorna szerint a nézők bizalma olyan felelősséget jelent, amely mellett nem mehetnek el szó nélkül, ha egy kezdeményezés megvalósítása vitákat vált ki.