Idegen férfi hívta autójához Gudics Máté lányát: lezárult a nyomozás

Ijesztő pillanatokat élt át Gudics Máté gyermeke szeptember végén. A nyolcéves kislány éppen iskolába tartott, amikor egy idősebb férfi arra kérte, hogy szálljon be az autójába. A gyermek sírva rohant be az intézménybe, ahol azonnal szólt tanárának. Ezt követően értesítették a szülőket, az ügyben pedig rendőrségi eljárás indult.

Gudics Máté és Tóth Abigél.

A történtek Bicskén is komoly riadalmat okoztak. A Blikk korábbi helyszíni beszámolója szerint több szülő személyesen kezdte iskolába kísérni gyermekét, köztük olyanokat is, akik addig egyedül jártak.

Nem történt bűncselekmény

Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a Blikkel közölte, hogy a Bicskei Rendőrkapitányság adatokat gyűjtött, tanúkat hallgatott meg, valamint megvizsgálta a rendelkezésre álló kamerafelvételeket.

A nyomozók ezek alapján azonosították a férfit és rekonstruálták a történteket. A bizonyítékok értékelése után arra jutottak, hogy nem történt bűncselekmény, ezért az eljárást megszüntették. A rendőrség egyúttal jelezte, hogy továbbra is rendszeresen ellenőrzi az oktatási intézmények környezetét.

Gudics Máté szerint félreértés történt

Az énekest szintén értesítették az ügy lezárásáról. Gudics Máté a Blikknek azt mondta, megnyugvással fogadta a vizsgálat eredményét.

Beszámolója szerint a kislányát egy demenciával élő idős férfi szólította meg, akinek nem volt rossz szándéka, és állapota miatt nem érzékelte megfelelően a helyzetet. Az énekes hangsúlyozta, hogy gyermeke igazat mondott, az eset valóban megtörtént, csupán nem ismerhette a férfi egészségi állapotát.

Gudics Máté elégedetten nyilatkozott a rendőrség munkájáról is, kiemelve, hogy rövid idő alatt azonosították az érintettet és tisztázták a történteket.