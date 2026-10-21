Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
gudics máté

Idegen férfi hívta autójához Gudics Máté lányát: lezárult a nyomozás

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Lezárta a rendőrség annak a szeptemberi esetnek a vizsgálatát, amelyben egy idegen férfi az autójához hívta Gudics Máté nyolcéves kislányát a bicskei iskola előtt. A hatóság azonosította az érintettet, majd arra jutott, hogy nem történt bűncselekmény. Az énekes szerint egy hatalmas félreértés állt a háttérben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gudics mátéiskolagyermek

Ijesztő pillanatokat élt át Gudics Máté gyermeke szeptember végén. A nyolcéves kislány éppen iskolába tartott, amikor egy idősebb férfi arra kérte, hogy szálljon be az autójába. A gyermek sírva rohant be az intézménybe, ahol azonnal szólt tanárának. Ezt követően értesítették a szülőket, az ügyben pedig rendőrségi eljárás indult.

2026.08.24TV2 sajtótájékoztatóGudics Máté Toth Abigél
Gudics Máté és Tóth Abigél.

A történtek Bicskén is komoly riadalmat okoztak. A Blikk korábbi helyszíni beszámolója szerint több szülő személyesen kezdte iskolába kísérni gyermekét, köztük olyanokat is, akik addig egyedül jártak.

Nem történt bűncselekmény

Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a Blikkel közölte, hogy a Bicskei Rendőrkapitányság adatokat gyűjtött, tanúkat hallgatott meg, valamint megvizsgálta a rendelkezésre álló kamerafelvételeket.

A nyomozók ezek alapján azonosították a férfit és rekonstruálták a történteket. A bizonyítékok értékelése után arra jutottak, hogy nem történt bűncselekmény, ezért az eljárást megszüntették. A rendőrség egyúttal jelezte, hogy továbbra is rendszeresen ellenőrzi az oktatási intézmények környezetét.

Gudics Máté szerint félreértés történt

Az énekest szintén értesítették az ügy lezárásáról. Gudics Máté a Blikknek azt mondta, megnyugvással fogadta a vizsgálat eredményét.

Beszámolója szerint a kislányát egy demenciával élő idős férfi szólította meg, akinek nem volt rossz szándéka, és állapota miatt nem érzékelte megfelelően a helyzetet. Az énekes hangsúlyozta, hogy gyermeke igazat mondott, az eset valóban megtörtént, csupán nem ismerhette a férfi egészségi állapotát.

Gudics Máté elégedetten nyilatkozott a rendőrség munkájáról is, kiemelve, hogy rövid idő alatt azonosították az érintettet és tisztázták a történteket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!