Gudics Máté nélkül folytatja a bandája! Megszólalt az énekes

Gudics Máté 2024 év végén szerzett nagy ismertséget, amikor megnyerte a TV2 tehetségkutatóját, a Megasztárt. Ezt követően a bandája, a PNM (Panama Rock Band) is több koncertlehetőséget kapott, ami után mindenki úgy gondolta, hogy egy rendkívül sikeres karriert futhatnak be. A tegnap este folyamán azonban meglepő hírt közölt a banda, mivel tudatták a rajongókkal, hogy innentől kezdve a zenekar Gudics Máté nélkül kívánja folytatni.

Gudics Máté Megasztárban való szereplése után megnehezedett a közös munka a csapattal (Fotó: Gábor Zoltán)

Gudics Máté nélkül folytatja a banda

12 év után Gudics Mátéval közös utunk a végéhez ért

– írta közösségi oldalán a PNM együttes.

Az első mondat után sokan arra következtettek, hogy valamiféle belső konfliktus miatt alakult ki ez a helyzet, azonban a bejegyzésben – pont az ilyesfajta pletykák elkerülése végett – megmagyarázták döntésüket. „A zenekar 2024-ben nagy lendülettel szőtte a szebbnél szebb, jövővel kapcsolatos terveit. Stúdió, klip, koncertek stb. Majd Máté megnyerte a Megasztárt. Drukkoltunk neki és nagyon örültünk a megérdemelt sikernek. Azonban a győzelme utáni televíziós és egyéb elfoglaltságai, kötelezettségei gyakorlatilag lehetetlenné tették a banda működését az elmúlt években” – szögezte le a banda.

Gudics Máté együttese a tegnapi naptól az énekes nélkül folytatja (Fotó: Szabolcs László)

Gudics Máté elárulta a körülményeket

Teljes mértékben közös megegyezéssel történt minden. Baráti viszonyban váltunk el és én is sok sikert kívánok nekik. Innentől pedig szeretnék a szóló karrieremmel foglalkozni és a saját kis bandámmal koncertezni

– árulta el az Origónak az énekes.

Több, mint két év után tehát Gudics Máté már nem a banda énekese, így innentől teljesen szabadon vállalhat el műsorokat és foglalkozhat egyéni pályájával. A Sztárban Sztár megnyerése még mindig az első számú cél Máténak, aki vasárnap a show-műsor elődöntőjében áll színpadra a TV2 stúdiójában.