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no doubt

Gwen Stefani 57 éves lett – szinte semmit sem változott az énekesnő az elmúlt évtizedek alatt – galéria

11 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Gwen Stefani mögött négy évtizednyi zenei karrier, három Grammy-díj és egy világszerte ismert zenekar áll. A No Doubt énekesnője október 3-án ünnepli születésnapját, miközben a magánéletében is komoly változásokon ment keresztül.
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no doubtgwen stefaniénekesnő

Október 3-án ünnepli 57. születésnapját Gwen Stefani, aki a No Doubt frontembereként vált világszerte ismertté, majd szólóelőadóként is hatalmas sikereket ért el. Az énekesnő pályafutása immár négy évtizedet ölel fel, a No Doubttal pedig az elmúlt években ismét színpadra állt: a zenekar 2024-ben a Coachellán tért vissza, 2026-ban pedig 18 koncertet adott a Las Vegas-i Sphere-ben.

Gwen Stefani
Az amerikai énekesnő, dalszerző, divattervező és producer, Gwen Stefani.
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

A No Doubt tette világhírűvé

Gwen Stefani a No Doubt frontembereként lett ismert. Noha a csapat még 1986-ban alakult, az együttes 1995-ös Tragic Kingdom című albuma hozta meg az áttörést, rajta olyan slágerekkel, mint a Don't Speak és a Just a Girl. A rockbanda később két Grammy-díjat is nyert.

Az énekesnő ezután szólóban is sikeres lett. Első lemeze, a Love. Angel. Music. Baby. olyan slágereket tartalmazott, mint a Rich Girl, a What You Waiting For? és a Hollaback Girl. Utóbbi az amerikai Billboard Hot 100 élére is felkerült. Későbbi sikerei közé tartozik a The Sweet Escape és az Used to Love You is. Stefani eddig három Grammy-díjat nyert.

Újra együtt a No Doubt

A No Doubt 2024-ben, hosszú szünet után újra összeállt a Coachellán. A visszatérésnek 2026-ban folytatása is lett: a zenekar hat koncertet adott a Las Vegas-i Sphere-ben május 6. és 16. között. A fellépéssorozat a No Doubt első hosszabb koncertszériája volt közel 14 év után.

Stefani szólókarrierjét sem hagyta maga mögött. Ötödik stúdióalbuma, a Bouquet, 2024 októberében jelent meg, majd 2025-ben deluxe változatot is kiadtak belőle.

Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Gwen Stefani, GwenStefani,
Galéria: Gwen Stefani régen és most, képek a születésnapos énekesnőről
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Gwen Stefani a „No Doubt” zenekar tagja a „My VH1 Awards '01” díjátadón, 2001. december 2-án

Az énekesnő 2026-ban is aktív: hivatalos oldala szerint november 20-án Atlantic Cityben, december 12-én pedig Durantben lép színpadra.

A zene mellett a televízióban is kipróbálta magát: 

2014-ben csatlakozott a The Voice zsűrijéhez, 

később pedig több évadban is visszatért coachként, 2020-ban pedig az általa mentorált Carter Rubin nyerte meg a versenyt.

Három fia született, majd Blake Sheltonnal házasodott össze

Stefani 2002-ben házasodott össze Gavin Rossdale-lel, a Bush frontemberével. 

Három fiuk született: Kingston, Zuma és Apollo.

 A pár 2015-ben jelentette be válását, amelyet később véglegesítettek.

A világsztár még 2015-ben kapcsolatba került Blake Sheltonnal, akivel a The Voice című műsorban dolgoztak együtt. A románcukból később házasság lett: 2021. július 3-án mondták ki az igent.

Gwen Stefani 57 évesen is aktív előadó: a No Doubt-tal újra színpadra állt, szólóban pedig továbbra is készít és ad elő zenét.

 

 

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