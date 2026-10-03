Gwen Stefani 57 éves lett – szinte semmit sem változott az énekesnő az elmúlt évtizedek alatt – galéria

Október 3-án ünnepli 57. születésnapját Gwen Stefani, aki a No Doubt frontembereként vált világszerte ismertté, majd szólóelőadóként is hatalmas sikereket ért el. Az énekesnő pályafutása immár négy évtizedet ölel fel, a No Doubttal pedig az elmúlt években ismét színpadra állt: a zenekar 2024-ben a Coachellán tért vissza, 2026-ban pedig 18 koncertet adott a Las Vegas-i Sphere-ben.
A No Doubt tette világhírűvé
Gwen Stefani a No Doubt frontembereként lett ismert. Noha a csapat még 1986-ban alakult, az együttes 1995-ös Tragic Kingdom című albuma hozta meg az áttörést, rajta olyan slágerekkel, mint a Don't Speak és a Just a Girl. A rockbanda később két Grammy-díjat is nyert.
Az énekesnő ezután szólóban is sikeres lett. Első lemeze, a Love. Angel. Music. Baby. olyan slágereket tartalmazott, mint a Rich Girl, a What You Waiting For? és a Hollaback Girl. Utóbbi az amerikai Billboard Hot 100 élére is felkerült. Későbbi sikerei közé tartozik a The Sweet Escape és az Used to Love You is. Stefani eddig három Grammy-díjat nyert.
Újra együtt a No Doubt
A No Doubt 2024-ben, hosszú szünet után újra összeállt a Coachellán. A visszatérésnek 2026-ban folytatása is lett: a zenekar hat koncertet adott a Las Vegas-i Sphere-ben május 6. és 16. között. A fellépéssorozat a No Doubt első hosszabb koncertszériája volt közel 14 év után.
Stefani szólókarrierjét sem hagyta maga mögött. Ötödik stúdióalbuma, a Bouquet, 2024 októberében jelent meg, majd 2025-ben deluxe változatot is kiadtak belőle.
Az énekesnő 2026-ban is aktív: hivatalos oldala szerint november 20-án Atlantic Cityben, december 12-én pedig Durantben lép színpadra.
A zene mellett a televízióban is kipróbálta magát:
2014-ben csatlakozott a The Voice zsűrijéhez,
később pedig több évadban is visszatért coachként, 2020-ban pedig az általa mentorált Carter Rubin nyerte meg a versenyt.
Három fia született, majd Blake Sheltonnal házasodott össze
Stefani 2002-ben házasodott össze Gavin Rossdale-lel, a Bush frontemberével.
Három fiuk született: Kingston, Zuma és Apollo.
A pár 2015-ben jelentette be válását, amelyet később véglegesítettek.
A világsztár még 2015-ben kapcsolatba került Blake Sheltonnal, akivel a The Voice című műsorban dolgoztak együtt. A románcukból később házasság lett: 2021. július 3-án mondták ki az igent.
Gwen Stefani 57 évesen is aktív előadó: a No Doubt-tal újra színpadra állt, szólóban pedig továbbra is készít és ad elő zenét.