Gwen Stefani 57 éves lett – szinte semmit sem változott az énekesnő az elmúlt évtizedek alatt – galéria

Október 3-án ünnepli 57. születésnapját Gwen Stefani, aki a No Doubt frontembereként vált világszerte ismertté, majd szólóelőadóként is hatalmas sikereket ért el. Az énekesnő pályafutása immár négy évtizedet ölel fel, a No Doubttal pedig az elmúlt években ismét színpadra állt: a zenekar 2024-ben a Coachellán tért vissza, 2026-ban pedig 18 koncertet adott a Las Vegas-i Sphere-ben.

Az amerikai énekesnő, dalszerző, divattervező és producer, Gwen Stefani.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

A No Doubt tette világhírűvé

Gwen Stefani a No Doubt frontembereként lett ismert. Noha a csapat még 1986-ban alakult, az együttes 1995-ös Tragic Kingdom című albuma hozta meg az áttörést, rajta olyan slágerekkel, mint a Don't Speak és a Just a Girl. A rockbanda később két Grammy-díjat is nyert.

Az énekesnő ezután szólóban is sikeres lett. Első lemeze, a Love. Angel. Music. Baby. olyan slágereket tartalmazott, mint a Rich Girl, a What You Waiting For? és a Hollaback Girl. Utóbbi az amerikai Billboard Hot 100 élére is felkerült. Későbbi sikerei közé tartozik a The Sweet Escape és az Used to Love You is. Stefani eddig három Grammy-díjat nyert.

Újra együtt a No Doubt

A No Doubt 2024-ben, hosszú szünet után újra összeállt a Coachellán. A visszatérésnek 2026-ban folytatása is lett: a zenekar hat koncertet adott a Las Vegas-i Sphere-ben május 6. és 16. között. A fellépéssorozat a No Doubt első hosszabb koncertszériája volt közel 14 év után.

Stefani szólókarrierjét sem hagyta maga mögött. Ötödik stúdióalbuma, a Bouquet, 2024 októberében jelent meg, majd 2025-ben deluxe változatot is kiadtak belőle.