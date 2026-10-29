"Ez az a pont, hogy perelni fogok!" - durva visszaélés áldozata lett G.w.M

Manapság az online csalások majdhogynem mindennaposnak számítanak, ahogy az sem számít meglepőnek, amikor a mesterséges intelligencia segítségével szerkesztenek meg úgy egy fotót, vagy videót, mintha egy ismert előadó lenne rajta. Ennek lett az áldozata nemrég Varga Márk, avagy G.w.M is, aki a közösségi oldalán hívta fel a rajongói figyelmét a csalásra, és kijelentette, perelni fogja azokat, akik visszaéltek a nevével és az arcával egy olyan reklámvideóban, amelyben nem ő szerepel, habár külsőre és hangra is döbbenetes a hasonlóság.

Perre megy G.w.M: durván visszaéltek a nevével és az arcával / Fotó: MW Bulvár

Perre megy G.w.M: durván visszaéltek a nevével és az arcával

Ez, gyerekek, brutális, ez nem is én vagyok! Ez nagyon kemény, most már tényleg kell egy ügyvéd. Ne dőljetek be ilyeneknek, egyik sem én vagyok, a nevemmel csinálják! Lesz ebből pénz, ha ezeket bepereljük? K*rva anyátokért csináltok ilyeneket!

- fakadt ki a rapper a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, mialatt azt is leszögezte, perelni fogja a csalókat.

Ne dőljetek be ezeknek a kamu videóknak és oldalaknak! Csak a kék pipás oldalaim vannak! Kizárólag ide rakunk csak ki bármilyen videót! És ez AI-videó! Ez az a pont, hogy perelni fogok! Ezt a videót még én is elhinném!

- tette hozzá, a Blikk szemléje szerint.