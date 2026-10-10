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Hollywood

Gyereksztárok, akik egy nagy siker után otthagyták Hollywoodot

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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A hollywoodi álomgyár rengeteg gyerkőcnek „adott már” lehetőséget arra, hogy idejekorán elinduljanak a sztárság rögös útján. Néhányan közülük egészen szép karriert futottak be, miután szinte már kamaszként túlestek a hírnév okozta súlyos függőségeiken, például Drew Barrymore, Macaulay Culkin. És akadnak azok a gyereksztárok., akik egyetlen jelentős szerep után úgy döntöttek, köszönik szépen, de nem kérnek a sikerből.
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Hollywoodgyereksztárgyerekszínész

Hollywoodnak folyamatosan szüksége van a gyereksztárokra, így az ügynökségek olyan iramban hajtják fel a színészpalántákat, mintha csak futószalagon termelnék őket, pont úgy, ahogy Willy Wonka mesés csokoládéi gördülnek le a szalagról. Közülük néhányan emlékezetes alakítást nyújtottak egy-egy filmszerepben, de ezt követően a legtöbben eltűnnek a filmiparból, vagy maximum maradnak az állandó kis vendégszerepek mellett.

Peter Ostrum Charlie Bucket szerepével lépett a gyereksztárok közé
Peter Ostrum mindössze 12 éves volt, amikor a gyereksztárok sorába lépett (Fotó: YouTube)
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A gyereksztárok nem mindig válnak felnőtt színésszé

Peter Ostrum, a kisfiú a Willy Wonka és a csokoládégyárból

Peter Ostrum Charlie Bucket szerepével vált ismertté még 1971-ben, de a film után nem folytatta a színészi pályát. A forgatás idején mindössze 12 éves volt. Később az állatorvosi hivatást választotta, és hosszú éveken át dolgozott  New York államban.

Danny Lloyd, a kisfiú, akitől még a vér is megfagy az ereidben

Danny Lloyd tanár lett és egyetemi oktató
Danny Lloyd a Ragyogás után még feltűnt egy televíziós produkcióban (Fotó:YouTube)

1980-ban Danny Lloyd játszotta Danny Torrance-t Stanley Kubrick klasszikus horrorfilmjében. A forgatás idején még olyan fiatal volt, hogy nem is értette pontosan, milyen hátborzongató filmben szerepel. A Ragyogás után még feltűnt egy televíziós produkcióban, de felhagyott a színészettel. Később tanárként, illetve egyetemi oktatóként dolgozott.

Akad olyan gyereksztár, akit nem Hollywood tett gazdaggá

Tami Stronach, a Végtelen történet „kicsi” királynője

1984-ben forgott a nagyszabású fantasy mozi
Tami Stronach számára a szerep meghozta az igazi világsikert (Fotó: YouTube)

Tami Stronach 1984-ben a Gyermekkirálynőt alakította a kultikus fantasy-ben. A szerep világszerte ismertté tette, de a filmes karrier helyett más művészeti területek felé fordult. A színészetet hosszú időre maga mögött hagyta, és a tánc, valamint a színház világában talált új utat. Később ismét vállalt filmes munkákat is, ezért ő nem teljesen illik az egyszeri szereplők közé, de a története érdekes.

Jeff Cohen, a Kincsvadászok pufók kisfiúja

Jeff Cohen maradt a fílmiparban, de a kamaera mögött dolgozott
Jeff Cohen egyenesen popkulturális ikonná vált (Fotó: YouTube)

Jeff Cohen 1985-ben Chunk szerepével vált ismertté. A karaktere, különösen a legendás Truffle Shuffle-jelenet, a nyolcvanas évek popkultúrájának része lett. Cohen később felhagyott a színészettel, jogi tanulmányokat folytatott, és szórakoztatóipari ügyvédként épített karriert. Később a filmipar üzleti oldalán is dolgozott.

Charlie Korsmo, a Hook főszereplője, aki jogászprofesszor lett

Egyetemi tanár lett a Dick Tracy és a Hook sztárjából
Charlie Korsmo 1990-ben és 91-ben tűnt fel a mozivásznon, majd jogász lett (Fotó: YouTube)

Charlie Korsmo a 90-es évek elején több ismert produkcióban is szerepelt. 1990-ben a Dick Tracy-ben mutatkozott be, majd 1991-ben ő lett a Hook egyik főszereplője. A sikerek ellenére hamar hátat fordított Hollywoodnak. Tanulmányait az MIT-n, majd a Yale jogi karán folytatta, később jogászként és egyetemi oktatóként dolgozott.

Hatty Jones, a kislány, aki Madeline-ként hódította meg a mozinézőket

1998-ban hatalmas sikert aratott gyerekszínészként
Hatty Jones sem maradt a fílmiparban, pedig ígéretes tehetségnek bizonyult (Fotó: YouTube)

Hatty Jones 1998-ban több ezer jelentkező közül kapta meg a címszerepet a népszerű gyerekkönyv filmes feldolgozásában. A film után nem épített hagyományos hollywoodi karriert, és más területek felé fordult.

Liesel Matthews, a gazdag kislány, aki eltűnt a filmvászonról

Liesel 1995-ben vált igazi gyereksztárrá
Liesel Matthews egy roppant gazdag család sarjaként került be a sikerfílmbe (Fotó: YouTube)

Liesel Matthews 1995-ben Sara Crewe szerepében vált emlékezetessé. A kis hercegnő után még szerepelt más produkciókban, majd fokozatosan eltávolodott a színészettől. Érdekesség, hogy a valódi neve Liesel Pritzker Simmons. A rendkívül vagyonos Pritzker család tagja, aki később a filmbizniszen kívül építette az életét.

 

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