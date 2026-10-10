Gyereksztárok, akik egy nagy siker után otthagyták Hollywoodot

A gyereksztárok nem mindig válnak felnőtt színésszé

Peter Ostrum, a kisfiú a Willy Wonka és a csokoládégyárból

Peter Ostrum Charlie Bucket szerepével vált ismertté még 1971-ben, de a film után nem folytatta a színészi pályát. A forgatás idején mindössze 12 éves volt. Később az állatorvosi hivatást választotta, és hosszú éveken át dolgozott New York államban.

Danny Lloyd, a kisfiú, akitől még a vér is megfagy az ereidben

Danny Lloyd a Ragyogás után még feltűnt egy televíziós produkcióban (Fotó:YouTube)

1980-ban Danny Lloyd játszotta Danny Torrance-t Stanley Kubrick klasszikus horrorfilmjében. A forgatás idején még olyan fiatal volt, hogy nem is értette pontosan, milyen hátborzongató filmben szerepel. A Ragyogás után még feltűnt egy televíziós produkcióban, de felhagyott a színészettel. Később tanárként, illetve egyetemi oktatóként dolgozott.

Akad olyan gyereksztár, akit nem Hollywood tett gazdaggá

Tami Stronach, a Végtelen történet „kicsi” királynője

Tami Stronach számára a szerep meghozta az igazi világsikert (Fotó: YouTube)

Tami Stronach 1984-ben a Gyermekkirálynőt alakította a kultikus fantasy-ben. A szerep világszerte ismertté tette, de a filmes karrier helyett más művészeti területek felé fordult. A színészetet hosszú időre maga mögött hagyta, és a tánc, valamint a színház világában talált új utat. Később ismét vállalt filmes munkákat is, ezért ő nem teljesen illik az egyszeri szereplők közé, de a története érdekes.

Jeff Cohen, a Kincsvadászok pufók kisfiúja

Jeff Cohen egyenesen popkulturális ikonná vált (Fotó: YouTube)

Jeff Cohen 1985-ben Chunk szerepével vált ismertté. A karaktere, különösen a legendás Truffle Shuffle-jelenet, a nyolcvanas évek popkultúrájának része lett. Cohen később felhagyott a színészettel, jogi tanulmányokat folytatott, és szórakoztatóipari ügyvédként épített karriert. Később a filmipar üzleti oldalán is dolgozott.