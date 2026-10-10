Gyereksztárok, akik egy nagy siker után otthagyták Hollywoodot

Hollywoodnak folyamatosan szüksége van a gyereksztárokra, így az ügynökségek olyan iramban hajtják fel a színészpalántákat, mintha csak futószalagon termelnék őket, pont úgy, ahogy Willy Wonka mesés csokoládéi gördülnek le a szalagról. Közülük néhányan emlékezetes alakítást nyújtottak egy-egy filmszerepben, de ezt követően a legtöbben eltűnnek a filmiparból, vagy maximum maradnak az állandó kis vendégszerepek mellett.
A gyereksztárok nem mindig válnak felnőtt színésszé
Peter Ostrum, a kisfiú a Willy Wonka és a csokoládégyárból
Peter Ostrum Charlie Bucket szerepével vált ismertté még 1971-ben, de a film után nem folytatta a színészi pályát. A forgatás idején mindössze 12 éves volt. Később az állatorvosi hivatást választotta, és hosszú éveken át dolgozott New York államban.
Danny Lloyd, a kisfiú, akitől még a vér is megfagy az ereidben
1980-ban Danny Lloyd játszotta Danny Torrance-t Stanley Kubrick klasszikus horrorfilmjében. A forgatás idején még olyan fiatal volt, hogy nem is értette pontosan, milyen hátborzongató filmben szerepel. A Ragyogás után még feltűnt egy televíziós produkcióban, de felhagyott a színészettel. Később tanárként, illetve egyetemi oktatóként dolgozott.
Akad olyan gyereksztár, akit nem Hollywood tett gazdaggá
Tami Stronach, a Végtelen történet „kicsi” királynője
Tami Stronach 1984-ben a Gyermekkirálynőt alakította a kultikus fantasy-ben. A szerep világszerte ismertté tette, de a filmes karrier helyett más művészeti területek felé fordult. A színészetet hosszú időre maga mögött hagyta, és a tánc, valamint a színház világában talált új utat. Később ismét vállalt filmes munkákat is, ezért ő nem teljesen illik az egyszeri szereplők közé, de a története érdekes.
Jeff Cohen, a Kincsvadászok pufók kisfiúja
Jeff Cohen 1985-ben Chunk szerepével vált ismertté. A karaktere, különösen a legendás Truffle Shuffle-jelenet, a nyolcvanas évek popkultúrájának része lett. Cohen később felhagyott a színészettel, jogi tanulmányokat folytatott, és szórakoztatóipari ügyvédként épített karriert. Később a filmipar üzleti oldalán is dolgozott.
Charlie Korsmo, a Hook főszereplője, aki jogászprofesszor lett
Charlie Korsmo a 90-es évek elején több ismert produkcióban is szerepelt. 1990-ben a Dick Tracy-ben mutatkozott be, majd 1991-ben ő lett a Hook egyik főszereplője. A sikerek ellenére hamar hátat fordított Hollywoodnak. Tanulmányait az MIT-n, majd a Yale jogi karán folytatta, később jogászként és egyetemi oktatóként dolgozott.
Hatty Jones, a kislány, aki Madeline-ként hódította meg a mozinézőket
Hatty Jones 1998-ban több ezer jelentkező közül kapta meg a címszerepet a népszerű gyerekkönyv filmes feldolgozásában. A film után nem épített hagyományos hollywoodi karriert, és más területek felé fordult.
Liesel Matthews, a gazdag kislány, aki eltűnt a filmvászonról
Liesel Matthews 1995-ben Sara Crewe szerepében vált emlékezetessé. A kis hercegnő után még szerepelt más produkciókban, majd fokozatosan eltávolodott a színészettől. Érdekesség, hogy a valódi neve Liesel Pritzker Simmons. A rendkívül vagyonos Pritzker család tagja, aki később a filmbizniszen kívül építette az életét.