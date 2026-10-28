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Gyászol Dér Heni: megrendítő szavakkal búcsúzott egykori zenésztársától, Győri Balázstól

48 perce
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51 évesen hunyt el Győri Balázs. „Lehetetlen, hogy ilyen korán elszólítottak téged” - fogalmazott Dér Heni.
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sugarloafgyőri balázselhunyt

51 éves korában elhunyt Győri Balázs, a Sugarloaf egykori basszusgitárosa. A hírt a zenekar osztotta meg a közösségi médiában. 

Meghalt Győri Balázs
Meghalt Győri Balázs
Fotó: Facbook/Sugarloaf / 

Győri Balázst kollégái is gyászolják

Győri Balázs 2007 és 2014 között volt a Sugarloaf tagja, emellett elismert hangmérnök és foley artist volt.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elveszítettük a testvérünket, Győri Bazsit! Emléked örökké fog élni bennünk, a dalokban, koncertekben és a videókban. Isten nyugosztaljon drága Bazsi

- írta búcsúzásként Facebook-oldalán a zenekar.

Tóth Szabi a lesújtó hír kapcsán így fogalmazott:

Ez nem lehet igaz!! Képtelen vagyok felfogni! Ma elveszítettük a testvérünket! Örök harcostársam voltál, még annyi mindent akartunk csinálni... Egyszerűen nem tudok mit mondani... Vigyázz magadra barátom. Isten veled

Dér Heni is búcsúzott:

Győri Balázs… 😢 nem térek magamhoz… nem és nem…
Legendás harcos voltál, a legmakacsabbak egyike, aki a szalonkaszezon ídusán látott napvilágot és mi imádtuk a troll humorod.. Tehetséges ember, szenvedélyes alkotó, maximalista szakember, nagyon sok mosolygós emlékem köt hozzád… Lehetetlen, hogy ilyen korán elszólítottak téged… Vigyázz fentről a családodra!!! 
Ölelés🤗 Isten veled, Bazsi!!

 

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